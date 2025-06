Tel Awiw w ogniu, Netanjahu w Grecji. Polski MSZ ostrzega

- Reklama -

Izraelskie media donoszą, że po ataku Izraela na Iran, premier pierwszego z tych państw, Benjamin Netanjahu, został prawdopodobnie przewieziony do Grecji. Polski MSZ wystosował apel do podróżnych.

Według irańskiej agencji prasowej IRNA, izraelskie media publikowały wcześniej zdjęcie samolotu Netanjahu eskortowanego przez dwa myśliwce. Leciał on w nieznane miejsce poza okupowanymi terytoriami.

Później izraelski Kanał 12 miał poinformować, że samolot wylądował w Atenach. Jak podają inne izraelskie media, maszyna miała wylecieć do Grecji „w obawie przed atakiem odwetowym Iranu”.

Według Jerusalem Post, samolot Skrzydło Syjonu – czyli izraelski odpowiednik Air Force One – wyleciał z lotniska Ben Guriona w piątek rano. „Samolot, który służy premierowi Benjaminowi Netanjahu i prezydentowi Isaacowi Herzogowi jako oficjalny środek transportu podczas wizyt międzynarodowych, wystartował do Aten w piątek rano pośród obaw przed odwetowym atakiem ze strony Iranu” – przekazała gazeta.

Tuż po tym, jak Skrzydło Syjonu wyruszyło do Grecji, rzecznik prasowy Sił Obronnych Izraela gen. bryg. Effie Defrin podczas konferencji prasowej powiedział, że Iran wystrzelił ponad 100 dronów w kierunku Izraela.

Według brytyjskiego dziennikarza Matta Kennarda, Netanjahu miał wyruszyć z Izraela o godz. 11:22 czasu lokalnego, by wylądować w Grecji o 13:06.

„Czy Grecja udziela schronienia zbiegłemu zbrodniarzowi wojennemu, który właśnie zaatakował Iran?” – pytał.

Benjamin Netanyahu’s presidential plane “Wing of Zion” took off from Tel Aviv at 11.22am this morning (local time)

It landed in Athens, Greece, at 1.06pm

Is Greece sheltering the war crimes fugitive who just launched an attack on Iran? pic.twitter.com/PHqoeQPPS2

— Matt Kennard (@kennardmatt) June 13, 2025