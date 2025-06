Oszukał przeznaczenie. Jeden pasażer przeżył katastrofę lotniczą w Indiach. Na tym miejscu siedział [FOTO]

- Reklama -

Indyjskie linie lotnicze Air India potwierdziły, że w katastrofie Boeinga 787-8 Dreamliner, która wydarzyła się w czwartek w mieście Ahmadabad, zginęło 241 osób. Na pokładzie były 242 osoby, katastrofę przeżył jeden pasażer.

„Samolot rozbił się wkrótce po starcie. Z przykrością informujemy, że spośród 242 osób na pokładzie 241 osób potwierdzono jako zmarłe. Jedyny ocalały jest leczony w szpitalu” – brzmi komunikat Air India, zamieszczony na platformie X.

W czwartek Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India, lecący do Londynu, rozbił się tuż po starcie z lotniska w Ahmadabadzie na zachodzie Indii. Samolotem podróżowały 242 osoby, w tym 230 pasażerów: 169 obywateli Indii, 53 – Wielkiej Brytanii, siedmiu – Portugalii oraz jeden obywatel Kanady.

Samolot spadł na ziemię poza lotniskiem, na gęsto zabudowanym terenie nieopodal szpitala. Indyjskie media przekazały, że maszyna uderzyła w stołówkę medycznej placówki edukacyjnej, kiedy przebywało w niej od 60 do 80 osób. Częściowo samolot wbił się też w budynek uczelnianego hostelu.

Po kilku godzinach od katastrofy przedstawiciel stanowego resortu zdrowia poinformował, że jeden pasażer przeżył katastrofę. To 40-letni obywatel Wielkiej Brytanii, pochodzenia indyjskiego, Vishwash Kumar Ramesh.

Ocalały wyszedł z katastrofy niemal bez szwanku. Jak relacjonował w rozmowie z dziennikarzami, samolot wzbił się w powietrze, było słychać głośny dźwięk, po czym Ramesh ocknął się wśród ciał… Siedział na miejscu 11A.

