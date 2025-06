Mentzen bez ogródek. „Hołownia to największy frajer”

- Reklama -

Sławomir Mentzen podsumował postawę Szymona Hołowni wobec Donalda Tuska i nazwał go „frajerem”. „Za darmo poparł Trzaskowskiego. Potem za darmo poparł wotum zaufania. A teraz dowiedział się, że Tusk nie chce zmiany umowy koalicyjnej i ma gdzieś oczekiwania Hołowni” – napisał na Facebooku szef Nowej Nadziei.

Między Mentzenem a Hołownią już od jakiegoś czasu wyjątkowo mocno iskrzy. W czasie kampanii wyborczej Hołownia kilkukrotnie atakował kandydata Konfederacji na prezydenta.

Ten w końcu mu odpowiedział, nazywając go „skamlącą chihuahuą”. W odpowiedzi marszałek Sejmu ogłosił, że poskarży się na Mentzena do sejmowej komisji do spraw etyki, czym zdecydowanie nie zaskarbił sobie popularności.

Teraz Mentzen już bez ogródek napisał, co sądzi o Hołowni. Czy też będzie za to wniosek do komisji etyki?

„Hołownia to największy frajer w polskiej polityce. Najpierw za darmo poparł Trzaskowskiego. Potem za darmo poparł wotum zaufania. A teraz dowiedział się, że Tusk nie chce zmiany umowy koalicyjnej i ma gdzieś oczekiwania Hołowni” – napisał na Facebooku Sławomir Mentzen.

Wyraził też zadowolenie na myśl, że „Hołownia powoli kończy swoją karierę polityczną”.

„Nie chciałbym, żeby tacy frajerzy reprezentowali Polskę w relacjach z innymi państwami” – skwitował Sławomir Mentzen.