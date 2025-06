Wypłacamy emerytury Ukraińcom, za chwilę będziemy wypłacać też Hindusom. Bosak alarmuje. „Dokładnie ten sam mechanizm”

- Reklama -

Najwyraźniej powodzi się nam zbyt dobrze, więc do Ukraińców dołączą Hindusi. Im również prawdopodobnie wkrótce będziemy wypłacać emerytury z naszych pieniędzy.

„Rząd Donalda Tuska chce rozszerzyć absurdalny system dopłat emerytalnych dla cudzoziemców i forsuje właśnie porozumienie z Indiami. Umowa o zabezpieczeniu społecznym pozwoli obywatelom Indii na uzyskanie w Polsce emerytury minimalnej, nawet jeśli w naszym kraju pracowali krótko, czasem tylko dni” – napisał na X Krzysztof Bosak.

Dodał, że „to dokładnie ten sam mechanizm, który wcześniej wdrożono w umowie z Ukrainą”.

„Sumowanie okresów składkowych i dopłata z budżetu państwa do poziomu polskiej emerytury minimalnej niezależnie od realnego wkładu płatnika w polski system” – przypomniał.

„To rozwiązanie niesprawiedliwe i szkodliwe. Generuje bodźce do migracji obliczonej głównie na transfer świadczeń socjalnych. W tej sytuacji zachęcam do podpisania protestu w tej sprawie” – zakończył Krzysztof Bosak, udostępniając stronę Ruchu Narodowego „Nie fundujmy imigrantom”.

W opisie petycji czytamy, że „już wkrótce parlament ma wyrazić zgodę na ratyfikację umowy między Polską a Indiami o zabezpieczeniu społecznym”.

„Stoimy w obliczu przyjęcia przez polskie władze wielkiego impulsu do zalewu Polski migracją z najludniejszego państwa świata! Czy możemy się zgodzić na zagwarantowanie im polskich emerytur już po kilku dniach pracy?! Nigdy!” – napisano na niefundujmyimigrantom.pl.

Petycja zaadresowana jest do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego KO-PO,N,IP,Z Zbigniewa Konwińskiego, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga Pawła Śliza, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – PSL Piotra Zgorzelskiego i do Przeewodniczącej Klubu Parlamentarnego Lewicy Anny Marii Żukowskiej.

„Już wkrótce Polska może stać się wielkim sanatorium dla indyjskich emerytów, na których utrzymanie będą łożyć Polacy. W kwietniu tego roku rząd Donalda Tuska skierował do Sejmu projekt ratyfikacji umowy polsko-indyjskiej (druk 1173), który stanowi olbrzymie zagrożenie dla całego polskiego systemu emerytalnego. Rząd pragnie uprzywilejować grupę niemal 1,5 mld obywateli Indii, dając im prawo do pobierania polskiej emerytury w zamian za spełnienie kilku bardzo prostych do realizacji warunków. Umowa ta tylko pogorszy stan polskiego systemu ubezpieczeń społecznych” – czytamy w treści petycji.

Podkreślono, że „zgodnie z proponowanym tekstem umowy, każdy obywatel Indii, który mieszka w Polsce, osiągnął wiek emerytalny, przepracował 25 lat (w Indiach) i zapłacił choćby jedną składkę emerytalną w naszym kraju, może liczyć na polską gwarantowaną emeryturę minimalną”.

„Oznacza to, że po ratyfikacji umowy indyjscy emeryci będą mogli sprowadzać się do Polski jak do sanatorium, wystarczy, że zapłacą tylko jedną składkę emerytalną w Polsce. To nieporozumienie, które mamy nadzieje, że wzięło się z niekompetencji, a nie ze złych zamiarów przedstawicieli rządu” – napisano.

Przypomniano, że podobną umowę zawarto już z Ukrainą.

„Od jej wejścia w życie liczba emerytów z Ukrainy znacząco wzrosła. Na koniec 2024 roku wypłacaliśmy emerytury ponad 10 tys. Ukraińcom. Na emerytury i renty z ZUS dla cudzoziemców wydajemy ponad 300 mln rocznie. To już dziś olbrzymie obciążenie dla polskiego budżetu. Strach pomyśleć, co stałoby się, gdybyśmy podobnym programem objęli wszystkich obywateli najludniejszego państwa na świecie – Indii” – podkreślili autorzy z Ruchu Narodowego.

