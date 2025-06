TYLKO U NAS! Braun: Jesteśmy gotowi do takiego szturmu na okopy nieprzyjacielskie

- Reklama -

Kandydat Konfederacji Korony Polskiej na urząd Prezydenta, pan poseł Grzegorz Braun zaskoczył wszystkich swoim wynikiem w I turze. „Najwyższy Czas!” poinformował o swoim wyborze dokonanym w związku z II turą wyborów. W sieci ta decyzja wzbudziła mieszane uczucia internautów.

Tomasz Sommer: Powiedziałeś, na kogo zagłosujesz, tyle, że u pana Mysiora.

Grzegorz Braun: Udzieliłem odpowiedzi na pytanie, które zadawano mi w ostatnich dniach i tygodniach – na kogo pójdzie mój głos i czy w ogóle ten głos oddam? Więc powiedziałem i tu chętnie powtórzę: w niedzielę 1. czerwca oddam głos ważny i postawię krzyżyk w kratce obok nazwiska „Nawrocki”. Nie wyznaję bowiem doktryny „im gorzej, tym lepiej”.

A św. Tomasz z Akwinu już dawno to zauważył i wytłumaczył, że jeżeli mamy do czynienia ze złą władzą – a mamy niewątpliwie – to lepiej dla nas, by na władza nie była monolitem. I w myśl tej zasady włóżmy kijek w szprychy i nie udzielamy żadnego kredytu zaufania, ale udzielamy wysoko oprocentowanej pożyczki. Skoro przyszła koza do woza i układ który wystawia pana Karola Nawrockiego jest potrzebowski. Okazuje się, że po pięciolatce wytężonej naszej wspólnej pracy nad stworzeniem czegoś jednak na prawo od PiS-u, przyniosło owoc. Jest nadal ta sama pycha i zadufanie, ale nie ma gwarancji, pewności sukcesu. Oddajmy głos za tym, żeby Pałac Prezydencki i żeby lokal, który zajmuje kancelaria Rady Ministrów oraz urzędy marszałkowskie Sejmu i Senatu nie należały do tego samego gangu, tej samej sitwy, tych samych mafii, służb i lóż.

Nie ma wątpliwości co do tego, że są to mafie, służby i loże, gdzie każdy ma swojego rabina prowadzącego i do dosłownie, a nie w przenośni. To jest fakt ale my, zwłaszcza wolnościowcy, liberalni przynajmniej do kwestii gry rynkowej bądźmy zwolennikami dywersyfikacji. I w ramach dywersyfikacji ja oddam głos tak, a nie inaczej i Państwa do tego namawiam. A skoro Donald Tusk miętosił jakieś akta, które przyniósł do telewizora żeby zmiażdżyć przeciwnika, to może być o włos. A skoro może być o włos to przechylmy szalę i dokonajmy tutaj dywersji w ramach działań opóźniających. A jeśli nastąpi opóźnienie, to będzie okna możliwości i wejdźmy do następnego parlamentu.

Mówię to nie tylko do moich towarzyszy partyjnych. Bądźmy w następnym Sejmie. Bądźmy na prawej flance, zaprzeczajmy tej doktrynie Kaczyńskiego, że na prawo do PiS nic nie ma prawa wyrosnąć. Otóż wyrosła Konfederacja, a kiedy Konfederacja przyjęła doktrynę Kaczyńskiego, Mentzena a jednocześnie przesunęła się w kierunku centrum, to teraz Konfederacja Korony Polskiej, ma chwała Bogu na lewo od nas ten bufor, czy też kordon sanitarny w postaci Neokonfederacji. Bardzo jestem szczęśliwy, że z Jarosławem Kaczyńskim o ścianę nie sąsiaduję, bo jest jeszcze jeden lokator w sytuacji być może nie do pozazdroszczenia, być może problematycznej.

My trzymajmy prawą flankę, sztandar korwinizmu w okopie Korony, wolnościowcy, narodowcy osieroceni przez Ruch Narodowy, sieroty po PiS-ie i sieroty po PJJ, Liga Polskich Rodzin i Samoobrona jako antysystem poprzednich kadencji idźmy do następnego Sejmu i sięgnijmy po rolę może nie języczka, to by mnie nie zadowalało, ale jakiegoś jęzora uwagi.

Ja zapewne też tak postąpię, bo rzeczywiście u św. Tomasza tego typu rozważania były obecne i wskazywały też na to, do czego ja zachęcam Kościół, aby otworzyć kilka struktur lojalności władzy. Nie ma być Kościół oddzielony od państwa w taki sposób, jak wszystkie masońskie czy rewolucyjne wzorce polecały, tylko mają być dwie oddzielne sfery: sacrum wyznaczające sprawowanie władzy i pewne normy i profanum, czyli zajmowanie się wspólnymi drogami i wodociągami. Tam może o etyce już nie za dużo jest do powiedzenia, tylko o pokonywaniu dylematu więźnia w taki, a nie inny sposób.

Władza duchowna abdykowała z tej roli. I dziś Caritas zajmuje się budową centrum integracji cudzoziemców, gdzie będą cudzoziemcom oferowane różne usługi, opieka socjalna, ale nie wiem, czy będzie tam oferowana opieka duchowa.

Będzie opieka psychologa, do którego nie będzie się jeszcze można dostać.

Ja bardzo perspektywicznie i ambitnie mam nadzieję, że upominając się o to, o co nawet bardziej powołani się nie powołują, że osiągniemy jakiś efekt i odezwą się głosy biskupów, w których się obudzi duch św. Stanisława i ks. Piotra Skargi. Ja mam na to nadzieję, ale nie wchodząc w tę rolę, która do mnie nie należy, zamierzam robić co się da, właśnie tworząc i wzmacniając ośrodek krystalizacji władzy politycznej z parlamentarną reprezentacją Konfederacji Korony Polskiej już w tym Sejmie X kadencji. Z nadzieją na to, że w Sejmie następnej kadencji znajdą się z list szerokiego frontu gaśnicowego, przedstawiciele różnych środowisk. I te środowiska przykładowo wymieniłem. Chodźcie z nami. Na razie dziś jeszcze nie biją, a jak będą bili to też lepiej stawiać temu czoła w sposób zorganizowany.

Przejdźmy w ten sposób poza wybory prezydenckie. Jak powiedziałeś, pan Tusk już od paru dni stracił znany sobie relaks więc może coś wie, czego my nie wiemy. Spójrzmy na sondaż. Nie wiemy, kto go zlecił.

(pokazuje sondaż Research Partner z dni 27.28.05.2025 zdecydowanych wyborców, opublikowany przez użytkownika na X: PiS 33,4%, PO 33%, Konfederacja 10,7%, Lewica 7,1%, Konfederacja Korony Polskiej 5,9%, Polska2050/Nowe PSL 4,7%, Razem 4,5%, inni 0,7%)

Ujawnił się pierwszy pomiar Korony po Twoim wyniku, czyli 6,34% i ten pomiar jest na poziomie 5,9% a Konfederacja, jak określasz Neokonfederacja 10,7%, jest zdecydowanie nadprogowo. Nie jest to już czwarta pozycja, ale piąta pozycja.

Widzisz jak tam majstrują, jak dowartościowują Czarzastego w ostatnich dniach, już po wyborach. Zapewne po to, żeby zamortyzować sukces Zandberga. Może to mieć jedno z drugim coś wspólnego. Ja się od tego nie uzależniam. Cieszę się, że jesteśmy, brawo my! Jeżeli to jest wynik, który dalej osiągamy beztlenowo, jeśli chodzi o dostęp do mediów reżimowych, centralnych i warszawskich i toruńskich, no to chyba całkiem nieźle. Jeżeli to jest wynik, który osiągamy krótkie miesiące po tym, jak w tych mediach mainstreamowych i ośrodkach sondażowych dosłownie nikt nie przewidywał mojej dalszej, samodzielnej egzystencji politycznej.

Sam odpowiedziałeś na pytanie pana, który Cię sprowokował do odpowiedzi na konferencji „Najwyższego Czasu!”, że „skaczesz do pustego basenu na główkę”.

Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Bo jeśli przy 0 minut, 0 sekund czasu antenowego w mainstreamowych mediach, przy 0 złotych na koncie, bo po wrogim przejęciu Konfederacji przez Neokonfederację zostaliśmy „na czysto”, osiągamy takie wyniki beztlenowo, to co będzie, jeśli dodamy tam kropelkę tlenu? Co będzie, panie redaktorze, jak w Sejmie ukonstytuuje się jeszcze w tej kadencji koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej?

Czy Sławomir Mentzen się z Tobą po tych wynikach kontaktował, albo Ty może z nim, czy na razie „splendid isolation”, jak mawiają niecywilizowani Anglosasi?

Nie. Nie mam niczego do zrelacjonowania.

Te wyniki razem dają mniej więcej 30, może 40% mandatów więcej. Oczywiście proporcje udziałów pewnie będą płynne i będzie się to zwiększało w stronę, która lepiej się zaprezentuje i zadziała, której Polacy bardziej uwierzą. To nie jest bez znaczenia, bo większość, jaka może się ukonstytuować, może być na niższym albo na wyższym poziomie lub zbliżającym się do konstytucyjnego.

Do tego wszystkiego, Szanowni Państwo, oby te sondaże tylko rosły i żeby się przełożyły na mandaty, potrzeba przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Nie będzie takich wyborów, mówimy o perspektywie dwóch lat.

I jedna i druga perspektywa, czy dwa lata, czy dwa kwartały – jesteśmy na to nastawieni. Konfederacja Korony Polskiej jest gotowa do sprintu, gdyby nagle okazało się, że jakimś cudem realizuje się scenariusz skrócenia kadencji, to my jesteśmy gotowi do takiego szturmu na okopy nieprzyjacielskie. I jeżeli nawet będzie to dłuższy marsz i wybory będą wedle kalendarza bez anomalii za dwa lata, to jesteśmy gotowi te prace prowadzić. I będziemy te prace prowadzić z jednej strony ciesząc Państwo informacją o ukonstytuowaniu się koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej kadencji i będziemy konsolidować Szeroki Front Gaśnicowy.

Dziękuję za rozmowę.