Nie żyje słynny pisarz powieści sensacyjnych. To on był autorem „Dnia Szakala” i „Psów wojny”

W wieku 86 lat zmarł w poniedziałek brytyjski pisarz powieści sensacyjnych i thrillerów Frederick Forsyth – poinformował jego agent literacki Jonathan Lloyd.

„Opłakujemy śmierć jednego z najlepszych pisarzy thrillerów na świecie” — napisał w komunikacie Lloyd.

Forsyth był autorem takich dzieł jak „Dzień Szakala”, „Akta Odessy”, „Negocjator”, „Czwarty protokól” czy „Psy wojny”. W sumie napisał około 20 powieści, które sprzedały się w ok. 70 mln egzemplarzy na całym świecie.

W latach 1956-1958 Forsyth był pilotem RAF. Potem został dziennikarzem. Najpierw pracował w małej lokalnej gazecie w Norfolk, a następnie został zatrudniony w agencji Reutera.

W 1965 przeszedł do BBC i został asystentem korespondenta wojennego. W 1967 roku wyjechał do Afryki, gdzie trwał konflikt zbrojny między Nigerią a Biafrą. Tam został współpracownikiem brytyjskiej agencji wywiadowczej MI6, do czego przyznał się po 50 latach. Dla brytyjskiego wywiadu pracował też w NRD i RPA.

Sławę zyskał w 1971 roku, gdy ukazała się jego powieść „Dzień Szakala”, opowiadająca o zamachu na prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a. Książka stała się światowym bestsellerem i zapoczątkowała ogromną popularność pisarza na świecie.

„Dzień Szakala” został zekranizowany w 1973 roku, a reżyserem filmu o tym samym tytule był urodzony w Rzeszowie Amerykanin Fred Zinnemann.

Charakterystyczne dla Forsytha było posługiwanie się w powieściach stylem dziennikarskim. Dzięki temu zabiegowi czytelnik miał wrażenie, jakby to co czytał, było swego rodzaju reportażem.

Wiele wydarzeń, o których Frederick Forsyth pisał w swoich książkach zdarzyło się naprawdę, wiele osobistości istniało w rzeczywistym świecie.

Sposoby przemytu broni, substancji wybuchowych, prania brudnych pieniędzy, manipulacji ludźmi opisywał w drobnych szczegółach.

Jego opowieści mogłyby z powodzeniem służyć jako podręcznik przeprowadzania zamachu czy porwania. Np. „Dzień Szakala” zawiera bardzo dokładne informacje dotyczące zdobywania nowej tożsamości, „Psy wojny” – zawierają również bardzo dokładny – chociaż fikcyjny – opis planu i realizacji przeprowadzenia zamachu na jedno z państw afrykańskich.

