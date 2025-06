Nowa data Wielkanocy? Papież Leon XIV otwarty na propozycje

- Reklama -

Papież Leon XIV zadeklarował gotowość Kościoła katolickiego na ekumeniczne ustalenie wspólnej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan. Mówił o tym w sobotę podczas audiencji dla przedstawicieli Kościołów prawosławnych i innych niekatolickich Kościołów wschodnich.

Gośćmi papieża byli uczestnicy sympozjum z okazji 1700-lecia Soboru Nicejskiego, który ustalił między innymi wspólną datę Wielkanocy.

W przemówieniu Leon XIV podkreślił: „W tym roku, gdy wszyscy chrześcijanie obchodzili Wielkanoc tego samego dnia, chciałbym potwierdzić otwartość Kościoła katolickiego na poszukiwanie ekumenicznego rozwiązania sprzyjającego wspólnemu świętowaniu zmartwychwstania Pana”.

Papież dodał następnie: „Niestety różnice w kalendarzach nie pozwalają już chrześcijanom wspólnie obchodzić najważniejszego święta w roku liturgicznym, co powoduje problemy duszpasterskie wewnątrz wspólnot dzieląc rodziny i osłabiając wiarygodność naszego świadectwa Ewangelii”.

Odnotował, że zaproponowano kilka rozwiązań, które pozwoliłyby chrześcijanom wspólnie obchodzić Wielkanoc, „przy poszanowaniu zasad z Nicei”.

Na koniec listopada tego roku planowana jest podróż papieża do tureckiej miejscowości Iznik, która w starożytności i średniowieczu nosiła nazwę Nicea. To tam w 325 roku odbył się Sobór Nicejski, zwołany przez cesarza Konstantyna z udziałem ponad 300 biskupów. Zgromadzenie to uważane jest za pierwszy sobór ekumeniczny.

Leon XIV na początku sobotniej audiencji przeprosił za małe spóźnienie i dodał: „Proszę o cierpliwość dla mnie”.

Papież wybrany miesiąc temu dodał, że musi się jeszcze wiele nauczyć.