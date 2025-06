Trump zaatakował Muska. Miliarder twierdzi, ze prezydent USA jest w „dokumentach Epsteina”

- Reklama -

Miliarder Elon Musk po czwartkowej wymianie zdań z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapytał internautów, czy nadszedł czas na założenie nowej partii politycznej w Stanach Zjednoczonych. Niedługo później zamieścił szokujący wpis.

„Czy to czas na utworzenie nowej partii politycznej w Ameryce, która, w gruncie rzeczy, reprezentowałaby 80 proc. (tych osób) pośrodku?” – zapytał Musk w sondzie opublikowanej w należącym do niego serwisie X.

Wcześniej w czwartek Trump przyznał, że nie wie, czy nadal będzie miał dobre relacje z miliarderem, który krytykuje jego projekt ustawy budżetowej. Oświadczył, że jest „bardzo rozczarowany” swoim byłym bliskim doradcą.

Musk natychmiast zamieścił w serwisie X serię wpisów w odpowiedzi na słowa prezydenta. „Wszystko mi jedno” – oświadczył miliarder i nazwał projekt „wielką, brzydką ustawą”. Napisał też, że bez niego Trump przegrałby wybory.

W jednym z wpisów Musk twierdzi, że nazwisko prezydenta Donalda Trumpa znajduje się w dokumentach związanych ze sprawią Jeffreya Epsteina. „To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały one upublicznione” – stwierdził miliarder.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025