Niebawem biała populacja będzie w TYM europejskim kraju mniejszością. W dużych miastach już tak jest

Według badania przeprowadzonego przez profesora Matta Goodwina z University of Buckingham, biali Brytyjczycy staną się mniejszością w Wielkiej Brytanii, gdzieś tak od 2063 r. 3 czerwca brytyjska gazeta The Telegraph opublikowała fragmenty raportu naukowego profesora Goodwina, analizującego nadchodzące zmiany demograficzne w Wielkiej Brytanii.

W raporcie wykorzystano klasyczną metodę demograficzną i utworzono model ewolucji populacji brytyjskiej do 2100 r. Wnioski są zatrważające i pokazują, że wieloletnie otwarcie na imigrację i dawne kolonie skutkuje tym, że Brytyjczycy „z krwi”, staną się na Wyspach mniejszością.

Badanie stwierdza, że odsetek populacji z brytyjskimi rodzicami znacznie zmniejszy się do roku 2050 r., z 73% obecnie do 57%. Ten trend może przyspieszyć z czasem i biali Brytyjczycy staną się mniejszością do 2063 r.

Oszacowano, że biali będą stanowili wówczas 33,7% całkowitej populacji, co stanowi zaledwie jedną trzecią. Zjawisko to występuje już w dużych miastach.

W raporcie podkreślono znaczny oczekiwany wzrost odsetka Brytyjczyków o pochodzeniu imigracyjnym lub osób urodzonych za granicą. Ma to być 13% wzrost w ciągu najbliższych 25 lat. Szacuje, że do 2100 r. „sześć na dziesięć osób to będą mieszkańcy urodzeni za granicą lub posiadający co najmniej jednego rodzica imigranta”.

Wiąże się z tym także znaczny wzrost populacji muzułmańskiej. Obecnie szacuje się, że stanowi ona tylko 7% populacji Wielkiej Brytanii, ale do 2100 r. ma osiągnąć 19,2%, a uwzględniając czynnik „prozelityzmu”, liczba ta może być jeszcze większa.

Tego typu zmiany są już widoczne w kilku miastach. Spis powszechny z 2021 r. (ONS, 2022) wskazuje, że Londyn i Birmingham mają obecnie większość nie-białych mieszkańców. W Londynie tylko 36,8% mieszkańców definiuje się jako „białych Brytyjczyków”.

Raport pojawia się w momencie, kiedy imigracja stanowi tu jeden z najważniejszych problemów politycznych. W 2023 r. Wielka Brytania odnotowała rekordową imigrację netto wynoszącą 906 000 osób. Nieskuteczność w tej materii polityki konserwatystów spowodowała, że stracili oni władzę na rzecz Partii Pracy.