Były doradca Trumpa chce „natychmiastowej deportacji” Muska z USA

Steve Bannon wezwał do „natychmiastowej deportacji” Elona Muska ze Stanów Zjednoczonych. Były doradca Donalda Trumpa opowiedział się za śledztwem w sprawie statusu imigracyjnego pochodzącego z RPA miliardera, skonfliktowanego z prezydentem USA.

– Powinno zainicjować się oficjalne śledztwo dotyczące statusu imigracyjnego (Muska), zdecydowanie uważam, że jest nielegalnym przybyszem i powinien zostać natychmiast deportowany z kraju – powiedział dziennikowi „New York Times” Bannon.

Słowa te padły po wybuchu w czwartek z pełną mocą otwartego sporu między prezydentem USA a najbogatszym człowiekiem świata, który w kampanii wyborczej w roku 2024 wsparł Republikanów kwotą blisko 300 mln dolarów. Przedmiotem sporu jest przegłosowany przez Izbę Reprezentantów projekt ustawy budżetowej (One Big Beautiful Bill Act), zawierający wiele z postulatów wyborczych Trumpa i krytykowany przez Muska.

Trump zarzucił Muskowi, że sprzeciwia się projektowi nie z powodu chęci dokonania większych oszczędności budżetowych, lecz z powodu odebrania ulg podatkowych na zakup samochodów elektrycznych, na czym korzysta należąca do Muska Tesla. Szef Tesli odpowiedział poparciem wezwania do impeachmentu Trumpa i zastąpienia go wiceprezydentem J.D. Vance’em, a także insynuacjami że Trump był na tzw. liście Epsteina, w domyśle liście osób wykorzystujących nieletnie dziewczyny oferowane przez miliardera Jeffreya Epsteina.

Bannon, gospodarz podcastu War Room, to jeden z bardziej znanych na amerykańskiej prawicy krytyków Muska i Departamentu Wydajności Rządowej (DOGE). Miliardera oskarżał m.in. o stawianie swojego prywatnego interesu ponad narodowy.

Gdy „Washington Post” informował w zeszłym roku, że Musk pracował w USA nielegalnie przed uzyskaniem obywatelstwa, to Bannon podważał legalność uzyskania przez niego amerykańskiego paszportu.

Bannon kierował kampanią wyborczą przed pierwszą kadencją Trumpa, a później pełnił oficjalną funkcję „głównego stratega Białego Domu”. Znany jest jako publicysta altprawicowych mediów oraz zwolennik skrajnie reakcyjnego ruchu zwanego tradycjonalizmem integralnym.