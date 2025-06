Propozycja Kaczyńskiego. Braun i Płaczek odpowiadają PiS

- Reklama -

Konfederacja nie spotka się z PiS w sprawie rzekomego rządu technicznego zaproponowanego na poniedziałkowej konferencji prasowej przez Jarosława Kaczyńskiego – wynika z odpowiedzi posła Grzegorza Płaczka na zaproszenie złożone przez Mariusza Błaszczaka. Poseł wyjaśnił, że jest to ze strony PiS „zasłona dymna” mająca skupić uwagę opinii społecznej na PiS. Do porozozycji odniósł się także prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

„Odpowiadając na zaproszenie przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka, pragnę poinformować, że nie wezmę udziału w zaproponowanym spotkaniu” – napisał na X poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

Zaznaczył następnie, że Konfederacja „nie zamierza brać udziału w medialnym teatrze jakiejkolwiek partii”.

„A tym de facto jest spotkanie w sprawie rządu technicznego, dla którego w tym Sejmie nie ma żadnej większości” – wyjaśnił poseł Płaczek.

„Już wczoraj Sławomir Mentzen zaproponował rozmowę w tej sprawie prezesowi PiS i w odpowiedzi usłyszał, iż udział Konfederacji w ponadpartyjnym poparciu dla alternatywnego rządu ekspertów jest niewystarczający. Propozycja Jarosława Kaczyńskiego jest zasłoną dymną, która ma skupić uwagę mediów na jego partii. Nie zamierzamy brać w tym spektaklu udziału” – podkreślił.

Następnie wskazał, że „okazją do weryfikacji poparcia dla szkodliwego rządu Donalda Tuska będzie przyszłotygodniowe głosowanie nad udzieleniem rządowi wotum zaufania”.

„Jeżeli wotum nie uzyska wymaganej większości, obecny rząd będzie zobligowany do dymisji, co otworzy drogę do rozmów o alternatywnej większości w trwającej kadencji Sejmu” – podsumował poseł i przewodniczący klubu Konfederacji w Sejmie Grzegorz Płaczek.

Braun: Z wielką powagą będziemy analizowali

Sprawę skomentował także Grzegorz Braun.

– Z adekwatną powagą podchodzą do wszystkich propozycji, które mogłyby zmierzać do ustanowienia w Polsce bardziej polskich rządów. Dzisiaj rządzący nie spełniają naszych kryteriów i nie budzą zaufania polskich państwowców i patriotów – powiedział podczas konferencji prasowej Braun.

– Jeśli by ktoś zaproponował odsunięcie tego rządu od władzy, to my z wielką powagą będziemy analizowali taką propozycję, no ale trzeba, żeby te propozycje były składane w sposób adekwatny do powagi spraw i adekwatny do porządku, którego chcielibyśmy przestrzegać – dodał lider KKP.

Następnie zaznaczył, że dotychczas żadne zaproszenia nie wpłynęły do nowo powołanego koła poselskiego.

– Niezrażone koło Konfederacji Korony Polskiej wystosowało korespondencję nazwiskową do zapraszających no i ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że powaga wymagałaby też, żeby zapraszać na spotkania nie parę godzin przed arbitralnie wyznaczonym terminem, tylko może na przykład na parę dni przed wspólnie uzgodnionym terminem – podsumował Grzegorz Braun.