Porażka Trzaskowskiego. Holland, Owsiak i Wojewódzki lamentują: „Wstyd”, „Przechył w brunatną stronę”

Wielu celebrytów lamentuje nad wynikiem wyborów. Przegrana Rafała Trzaskowskiego w II turze wydaje się być dla nich końcem świata. Agnieszka Holland przestrzega przed „przechyłem w brunatną stronę”, Jerzy Owsiak oskarża o wynik Polaków, zaś Jakub Wojewódzki wyraża wstyd za wynik.

– A co tu można powiedzieć? „Miałeś, chamie, złoty róg…”, tylko Stanisław Wyspiański mi się przypomina, wciąż niestety aktualny w tym chocholim tańcu – powiedziała Agnieszka Holland „Wirtualnej Polsce”.

– Na pocieszenie mam dla siebie mój ulubiony cytat z jego dramatu „Wyzwolenie”: „Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo – dodała Holland.

Wcześniej, po I turze twierdziła, że „czuje strach”, ponieważ „to historyczny moment, przechył w brunatną stronę to nie epizod, tylko coś, co może zadecydować o naszej przyszłości przez długie lata” – przekonywała w rozmowie z „Onetem”.

Jerzy Owsiak z kolei lamentował nad postawą ludzi, którzy nie oddali głosu w ogóle. Jego zdaniem najwyraźniej, niegłosujący popierali Trzaskowskiego.

„Wybory po zbóju – znowu trzydzieści procent Polaków olało wybory, a reszta wybrała” – napisał na Facebooku Owsiak.

Także Jakub Wojewódzki wyraził lament nad wynikiem wyborów. Umieścił na Instagramie bez żadnego opisu czarne tło.

Dopiero w komentarzu wyjaśnił, co miał na myśli.

„To nie żałoba. To wstyd” – napisał Wojewódzki.