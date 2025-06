Demokratyczne aj-waj. „Elita” przełyka gorzkie łzy porażki. Janda, Wałęsa i Środa lamentują w sieci

- Reklama -

Werdykt sondaży exit poll okazał się przedwcześnie optymistyczny dla środowiska uśmiechniętej koalicji. Po tym, jak okazało się, że wybory prezydenckie wygrał jednak Karol Nawrocki, na twarzach zwolenników Trzaskowskiego pojawiły się łzy.

1 czerwca po godz. 21.00 ukazały się dwa sondaże exit poll. Obydwa wskazywały na nieznaczną przewagę Trzaskowskiego.

OGB dla TV Republika:

50,17 – Trzaskowski

49,83 – Nawrocki

Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu:

50,3 – Trzaskowski

49,7 – Nawrocki

Jednak po godz. 5 rano poznaliśmy już dane ze 100 proc. obwodów wyborczych. Nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki, którego poparło 50,89 proc. głosujących. Na Rafała Trzaskowskiego głos oddało 49,11 proc. wyborców.

Teraz gorzkie łzy przełykają sympatycy Trzaskowskiego.

„Straszny kraj, straszni ludzie, straszny prezydent… trudno mi będzie pogodzić się z faktem, że jako naród wybraliśmy kibola i ochraniarza na prezydenta.. niektórzy się pocieszają (moje pokolenie), że przeżyliśmy komunę to przeżyjemy Nawrockiego. Marna to pociecha, bo ani Gomułki ani Gierka nie wybierał naród a świadomość, że połowa obywateli i obywatelek wybrała tę marną kopię Trumpa i skazała na pośmiewisko całą Polskę jest trudna do zniesienia” – grzmiała w mediach społecznościowych prof. Magdalena Środa.

„Hańba uzasadniona ! ,

po obcięciu głowy Narodowi w Katyniu, po okresie demokracji komunistycznej , po Kwaśniewskim , który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp, złamanie uzgodnień, kłamstwa, manipulacje – ciąg dalszy w wykonaniu Nawrockiego !

Rządząca koalicjo !

Czas na męskie działania oczyszczające !” – wzywał natomiast były prezydent Lech Wałęsa.

„Idę do pracy. Dziś dzień techniczny przed kolejną premierą i wieczorem «Biała Bluzka» spektakl zamknięty. We czwartek premiera w Teatrze Polonia. MATKA Witkacego. W niedzielę obchody 20- lecia naszej fundacji. I tak codziennie, każdego dnia od lat. Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Październik 2027” – lamentowała aktorka Krystyna Janda.

„Najwyraźniej sprawiedliwość dziejowa, jaką byłby Order Orła Białego dla profesora Jana Tomasza Grossa, musi jeszcze poczekać. Ale moment ten nadejdzie, kochani” – twierdził Michał Bilewicz.

„Nie dorośliśmy do demokracji.

Przepraszam państwa, ale jak my mamy spojrzeć demokratycznej Europie w oczy.

Kraj który tyle przecierpiał zmienia swe barwy na czarno- brunatne.

Najgorsze jest to, że nieświadomi prości ludzie po podstawówce zdecydowali za nas.

Dramat!” – grzmiała Agnieszka Holland.