Konfederacja nie uzna wyników wyborów prezydenckich? Zajączkowska-Hernik odpowiada

Różnica jest zbyt mała, żeby przesądzać o wygranej któregokolwiek z kandydatów – powiedziała europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w chwilę po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów prezydenckich. Dodała, że dla jej ugrupowania najważniejsze są wybory parlamentarne w 2027 r.

Z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News wynika, że kandydat KO Rafał Trzaskowski w drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zdobył 50,3 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 49,7 proc.

Zajączkowska-Hernik poproszona o komentarz do wyników exit poll odpowiedziała, że „różnica jest zbyt mała, żeby przesądzać o wygranej któregokolwiek z kandydatów”.

„Musimy cierpliwie poczekać na zliczenie głosów” – dodała.

„Bardzo zmartwił mnie dzisiejszy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie przewodniczący PKW powiedział, że nie wyklucza sytuacji, gdzie na jedno zaświadczenie o możliwości oddania głosu poza miejscem zamieszkania, ktoś ten głos oddaje dwukrotnie, czy nawet kilkukrotnie. Więc to jest bardzo przykra sytuacja wskazująca na to, że państwo nie do końca kontroluje proces wyborczy. A jeżeli tak jest, to bardzo źle świadczy o państwie” – podkreśliła.

Europosłanka na pytanie, czy Konfederacja uzna wynik wyborów odpowiedziała: „poczekamy, aż będziemy mieli ostateczne wyniki, zobaczymy jak duża jest różnica i jakie sygnały będą do nas dochodziły z różnych stron”.

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że niezależnie od tego, kto ostatecznie wygra wybory prezydenckie, Konfederacja będzie chciała wykorzystać najbliższe dwa lata do wyborów parlamentarnych, by „przekonać Polaków do swojego programu, do swoich poglądów, do swoich opinii, do swojego pomysłu na Polskę”. „W tym momencie już jesteśmy w kolejnym trybie wyborczym i zaczyna się dla nas kolejna kampania wyborcza” – dodała.