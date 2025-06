W Izraelu też mobilizacja. Oto ile osób zdecydowało się wybierać prezydenta Polski

- Reklama -

Do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich w obwodowej komisji wyborczej w Tel Awiwie zapisało się 561 osób, czyli o blisko 40 proc. więcej niż w pierwszej turze. Do godz. 18 zagłosowało ok. 80 proc. wyborców – powiedziała PAP Aleksandra Gaczyńska z tej komisji wyborczej.

Dodatkowo na podstawie zaświadczeń do głosowania głosowały 32 osoby – dodała Gaczyńska. Uzupełniła, że głosowanie przebiega spokojnie i bez incydentów.

Do głosowania w Tel Awiwie w pierwszej turze zapisało się 403 wyborców, z których ważny głos oddało 320, frekwencja wyniosła więc ok. 80 proc.

To jedyny obwód wyborczy w Izraelu. Jak powiedzieli PAP członkowie komisji, głosują Polacy, którzy na stałe mieszkają w tym kraju, w tym osoby o podwójnym obywatelstwie czy duchowni, ale też pielgrzymi i turyści, których jest jednak mniej z powodu trwającej wojny.