Mentzen wydał oświadczenie przed II turą. „Wybór powinien być oczywisty”

- Reklama -

Sławomir Mentzen podsumował rozmowy z Karolem Nawrockim i z Rafałem Trzaskowski, jakie przeprowadził ostatnio na swoim kanale. Wyraził także swoją ocenę dwóch kandydatów na prezydenta.

Mentzen przyznał, że nie spodziewał się, iż obaj kandydaci zgodzą się na rozmowę z nim. Bardziej prawdopodobny wydawał mu się scenariusz, w którym nie zgodzi się żaden lub zgodzi się tylko Karol Nawrocki.

– To, że na rozmowę przyjechał Rafał Trzaskowski, muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się takiej reakcji z jego sztabu. On wcześniej często unikał tego rodzaju rozmów, wywiadów, unikał debat, w związku z czym to było dla mnie pozytywne zaskoczenie – przyznał.

– Rozmowa z Karolem Nawrockim była wyjątkowo niekonfrontacyjna, tzn. przyjął taką taktykę, żeby spróbować pokazać odbiorcom, widzom tej rozmowy, że ma poglądy bardzo zbliżone do moich. Którego tematu bym nie zaczął, to Karol Nawrocki stwierdzał, że się ze mną zgadza – zaznaczył.

Mentzen podkreślił, że Nawrocki podpisał przygotowaną przez niego „deklarację prezydencką”, zwaną też przez lidera Nowej Nadziei „deklaracją toruńską”.

– Jeżeli ktoś zgadza się z tymi ośmioma punktami to wybór powinien być oczywisty. Mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do nich stosował – wskazał.

Mentzen wspomniał także o rozmowie z Trzaskowskim. Przypomniał, że prezydent Warszawy nie podpisał się pod żadnym zawartym w deklaracji punktem. – Nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego – skwitował.

Polityk Konfederacji podkreślił jednak, że nie zamierza przekazywać poparcia żadnemu z kandydatów. Jak zaznaczył, jego wyborcy mają własny rozum. – Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Naprawdę nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować. Doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej i zagłosujcie tak, jak mówi wam wasze sumienie – powiedział.

– Jestem przekonany, że pomogłem wam w dokonaniu wyboru na tyle, na ile mogłem – że dobrze wykorzystałem ten czas między pierwszą i drugą turą. Przybliżyłem wam obydwu kandydatów, zmusiłem ich do tego, żeby się trochę lepiej zaprezentowali. I to wy musicie podjąć decyzję, co z tym zrobicie – podkreślił Mentzen.

– Mogę tylko zaapelować, żebyście poszli na te wybory i zagłosowali sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Jeżeli wy nie wybierzecie sobie prezydenta, to inni wybiorą go wam – apelował Mentzen.