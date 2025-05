Kuluarowa propozycja dla Brauna od zaplecza Nawrockiego. Europosłowie KO składają zawiadomienie do prokuratury

- Reklama -

Grzegorza Braun w rozmowie z Tomaszem Sommerem na platformie Rumble ujawnił, że dotarła do niego, jak sam to ujął, „groteskowa” propozycja od osób z zaplecza Karola Nawrockiego. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Braun zdradził, że dotarła do niego pewna oferta od ludzi z zaplecza kandydata Nawrockiego. – Trwają jakieś tam zakulisowe podchody, przez umyślnych – mogę to tutaj zdradzić, bo żadna to tajemnica, ponieważ wieść kilkoma rożnymi kanałami została puszczona przez umyślnych. Mianowicie jakieś bliżej niesprecyzowane ośrodki władzy, czy opinii, z zaplecza Karola Nawrockiego, obiecują darować mnie życie. Mianowicie obiecują mi – uwaga – ułaskawienie – powiedział Braun.

– Ja nie drążę tego tematu, bo ironia tej sytuacji, taka groteska nawet w tym, że nie ma mnie jeszcze z czego ułaskawiać. Żadna prokuratura nie wysmażyła jeszcze ostatecznie żadnego aktu oskarżenia, który mógłby być skierowany do ja kogokolwiek sądu. To są wszystko sądy i lincze medialne, to są wyroki śmierci co najmniej cywilne, ale miotane na Twitterze, nie mające żadnych podstaw prawnych. Czyżby zatem zaplecze Karola Nawrockiego doradzało mu, żeby mnie ułaskawił niejako blankietowo, in blanco? Jeśli tak, to poproszę o taki blankiet do wykorzystania na następne lata. Może takie jak bloczki obiadowe były w szkole, ja będę sobie mógł urywać karteczkę i wręczać kolejnym prokuratorom – ironizował.

Europosłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński oświadczyli w piątek, że kierują zawiadomienie do prokuratury ws. proponowania Braunowi ułaskawienia w zamian za poparcie Nawrockiego. Ich zdaniem mogło dojść do korupcji politycznej ze strony otoczenia Nawrockiego.

Joński i Szczerba stwierdzili podczas piątkowej konferencji w Sejmie, że jest to korupcja polityczna. – Karol Nawrocki jeszcze nie został prezydentem, a już jego otoczenie proponuje i handluje ułaskawieniami – powiedział Joński. Oświadczył, że razem ze Szczerbą kieruje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Joński stwierdził też, że Nawrocki idzie do wyborów po to, by ułaskawiać. – Nawet dostaliśmy informację, że jest lista do ułaskawień polityków PiSu po wygranej Nawrockiego. Wiemy również, że jest lista tych, którzy są z półświatka trójmiejskiego. Teraz mamy do czynienia także z korupcją polityczną, czyli jeśli kandydat, który zdobył milion głosów, poprze Nawrockiego, mógłby liczyć na ułaskawienie – powiedział europoseł KO.