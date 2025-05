„Nawrocki bił się, na milion procent”. Ujawniono kulisy słynnej ustawki

- Reklama -

25 października 2009 r. na polu pod Gdańskiem obecny kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, brał udział w kibolskiej ustawce. Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że obok niego walczył groźny bandyta, który oczekuje na wyroki m.in. za brutalne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa – podał w piątek portal. Sprawę opisuje także Onet.

Wirtualna Polska przypomniała, że o udziale w kibolskiej ustawce Nawrocki powiedział podczas rozmowy u Sławomira Mentzena. Nawrocki został zapytany o udział w bójce „70 na 70”. – Mamy wspólnych znajomych – powiedział Mentzen.

– Chciałbym pana poznać jako człowieka z krwi i kości, żeby pan opowiedział, jak na ustawki jeździł. Przecież to jest niesamowicie ciekawe (…) Jestem przekonany, że jakby pan o tym opowiedział, to trafiłby dużo bardziej do młodszych ludzi – dodał polityk Konfederacji.

– Jeśli chodzi o formy szlachetnej, męskiej walki wręcz, to w moim życiu tego było dużo. To jest rzecz naturalna, przez tyle lat boksowałem jako zawodnik Gdańskiego Stoczniowca, byłem mistrzem Pomorza wagi ciężkiej. Do dziś czuję zapach tej sali, na której trenowałem – odparł Nawrocki.

Karol Nawrocki i ustawki xDDDD Szczerze mówiąc, mam o wiele więcej szacunku dla gościa, który ustawiał się 70 x 70, niż dla Trzaskowskiego, którego w podstawówce okradał z kanapek i bił Michał Żebrowski XDDD pic.twitter.com/lZJGOURlcr — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) May 22, 2025

Słynna ustawka z udziałem Nawrockiego

WP twierdzi, że ustaliła szczegóły tych wydarzeń. Wspomniana ustawka odbyła się 25 października 2009 r. po remisowym meczu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań.

„Ok. godz. 19 doszło do walki. Naprzeciw siebie stanęło właśnie po 70 osób. Bójka trwała około sześć i pół minuty – według dokładnych relacji na stronach kibiców. Wygrali fani Lechii. Po bójce obie grupy rozeszły się bez incydentów – fani Lecha wrócili do swoich autokarów i wyjechali z Gdańska” – podaje Wirtualna Polska.

Portal zapytał sztab Karola Nawrockiego o udział w bójce z października 2009 r., ale rzecznik Nawrockiego Emilia Wierzbicki do momentu publikacji artykułu nie przekazała oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

„W sztabie Karola Nawrockiego, w nieoficjalnych rozmowach usłyszeliśmy potwierdzenie, że Karol Nawrocki brał udział w ustawce z Lechem. Tę wersję potwierdziły nam dwie osoby” – dodaje WP.

Wirtualna Polska ustaliła również, że w ustawce w 2009 r. po stronie Lecha Poznań walczyli kibice z bojówki Young Freaks oraz zaprzyjaźnieni kibice Arki Gdynia. Liderem tej grupy był Mirosław „Olaf” O., a jego zastępcą Przemysław „Żaba” Ż.

„Obaj zostali później skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawkami i handlem narkotykami. Ekipa Lecha została rozbita przez CBŚP już cztery miesiące po wydarzeniach” – informuje portal.

Natomiast w grupie Lechii Gdańsk, znalazł się Olgierd L. – dziś aresztowany m.in. za podżeganie do podpalenia, handel bronią i podżeganie do pobicia oraz Daniel U. ps. „Dzidek”. Portal podaje, że „Dzidek” został skazany w 2023 r. na 15 lat za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie. Wcześniej brał udział m.in. w brutalnym ataku na bojówkarza GKS Katowice.

O ustawce z 2009 roku i udziale Nawrockiego w tym starciu rozpisuje się także Onet. – Karol Nawrocki, jako członek bojówki Lechii Gdańsk, bił się z kibolami Lecha Poznań w 2009 r. Walczył po stronie „Chuliganów Wolnego Miasta”, bojówki, w której byli ludzie z półświatka i bramkarze z dyskotek – ujawniło cytowane przez portal źródło ze środowisk kibicowskich. Nawrocki był już wówczas pracownikiem IPN-u.

„Nasze źródło wskazuje również, że kandydat PiS na prezydenta Polski, wśród swoich licznych tatuaży na ciele, ma symbole grupy chuligańskiej Lechii Gdańsk «Chuligani Wolnego Miasta» i jest ściśle związany ze środowiskiem pseudokibiców” – zaznaczył Onet.

Informator portalu ujawnił także kulisy ustawki „70 na 70”. – Poznańscy kibole jechali wtedy na mecz do Gdańska, nie mieli najmocniejszej ekipy, lecz można powiedzieć, że taki drugi skład, w tym sporo młodych chłopaków. W drodze dostali telefon od przedstawicieli Lechii, czyli od bojówki „Chuligani Wolnego Miasta”, z zaproszeniem na ustawkę. Zgodzili się, a na miejscu okazało, że po stronie Lechii stoją naprawdę mocne zakapiory, ludzie związani z półświatkiem i sporych rozmiarów bramkarze z trójmiejskich dyskotek. Wśród nich był Karol Nawrocki, wtedy człowiek szerzej nieznany. Gdańsk wygrał tamtą „ustawkę”, ale poznaniacy walczyli przez prawie siedem minut – powiedział.

Jak dodał, „Nawrocki bił się, na milion procent”.