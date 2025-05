Kuluarowa propozycja dla Brauna od zaplecza Nawrockiego. Grzegorz Braun zniesmaczony: „Jakaś kompletna pomyłka w adresie” [VIDEO]

- Reklama -

Przed drugą turą wyborów prezydenckich kandydaci Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski zabiegają o poparcie jak największej liczby środowisk. Nawrocki odpowiedział już na propozycję Sławomira Mentzena i nawet podpisał jego „deklarację toruńską”. Grzegorz Braun i jego partia Konfederacja Korony Polskiej również wyszli publicznie z pewną propozycją, ale na razie bez odzewu. Za to do Grzegorza Brauna dotarła, jak sam to ujął, „groteskowa” propozycja od osób z zaplecza Karola Nawrockiego.

Przypomnijmy: Sławomir Mentzen zaproponował Karolowi Nawrockiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu rozmowę na żywo na jego youtubowym kanale. Obaj panowie propozycję przyjęli a pierwsze spotkanie z Nawrockim odbyło się w czwartek 22 maja. Karol Nawrocki podpisał nawet „deklarację toruńską” Mentzena. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Z Rafałem Trzaskowskim Mentzen spotka się w sobotę.

Grzegorz Braun i Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej także złożyli publicznie propozycję kandydatom i przedstawili listę siedmiu zagadnień z pytaniem, czy kandydat na prezydenta jest gotowy się pod nimi podpisać. Poniżej rzeczona lista:

Czy jako kandydat na Prezydenta RP będzie Pan kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym – a w szczególności czy zobowiązuje się Pan do:

1. Zdecydowanych działań na rzecz pokoju, a zwłaszcza do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy?

2. Zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego – a zwłaszcza powstrzymania ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach?

3. Zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego – a w szczególności odrzucenia tzw. paktu migracyjnego Unii Europejskiej i powstrzymania imigracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej?

4. Odrzucenia tzw. zielonego ładu Unii Europejskiej – zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, górnictwa, budownictwa, energetyki i motoryzacji?

5. Zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej m. in. pod hasłami „terapii daremnych” i „śmierci mózgowej”?

6. Rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022 m. in. w lecznictwie, wojskowości i gospodarce – a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar?

7. Doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim?

Komitet Polityczny

Konfederacji Korony Polskiej

W rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomaszem Sommerem, Grzegorz Braun zdradził, że pomimo zapowiedzi Karola Nawrockiego nadal nie otrzymał odpowiedzi od tego obywatelskiego kandydata. Natomiast dotarła do niego pewna oferta od ludzi z zaplecza kandydata Nawrockiego.

– Trwają jakieś tam zakulisowe podchody, przez umyślnych – mogę to tutaj zdradzić, bo żadna to tajemnica, ponieważ wieść kilkoma rożnymi kanałami została puszczona przez umyślnych. Mianowicie jakieś bliżej niesprecyzowane ośrodki władzy, czy opinii, z zaplecza Karola Nawrockiego, obiecują darować mnie życie. Mianowicie obiecują mi – uwaga – ułaskawienie – mówił Braun.

– To jest dość smutny sygnał świadczący o tym, że to są ludzie, którzy uporczywie sądzą innych po sobie. I sądzą zatem, że polityka, którą tutaj my, Konfederacja Korony Polskiej, uprawiamy, i ja osobiście jako kandydat na prezydenta wysunięty przez tę partię i szeroki front gaśnicowy, oni sądzą, że my politykujemy ściśle transakcyjnie, że tak jak inni układamy sobie jakiś listy ewentualnych osobistych satysfakcji i profitów, które można by odnieść ze sprzedania się tanio, w tym czy innym rozdaniu.

– To jest taki komunikat, który prawackiemu audytorium powinien dawać taki sygnał trzeźwiący. To znaczy, że reasumpcje po stronie obozu jeszcze 1,5 roku temu rządzącego, nie poszły zbyt daleko. One poszły tylko tak daleko, żeby oferować mi jakieś Niderlandy, i to tak skromnie skonkretyzowane, że mianowicie, gdyby Karol Nawrocki został prezydentem, to on mnie ułaskawi.

– Ja nie drążą tego tematu, bo ironia tej sytuacji, taka groteska nawet w tym, że nie ma mnie jeszcze z czego ułaskawiać. Żadna prokuratura nie wysmażyła jeszcze ostatecznie żadnego aktu oskarżenia, który mógłby być skierowany do ja kogokolwiek sądu. To są wszystko sądy i lincze medialne, to są wyroki śmierci co najmniej cywilne, ale miotane na Twitterze, nie mające żadnych podstaw prawnych. Czyżby zatem zaplecze Karola Nawrockiego doradzało mu, żeby mnie ułaskawił niejako blankietowo, in blanco? Jeśli tak, to poproszę o taki blankiet do wykorzystania na następne lata. Może takie jak bloczki obiadowe były w szkole, ja będę sobie mógł urywać karteczkę i wręczać kolejnym prokuratorom – ironizował Braun.

– Teraz na sekundę popadam w ton śmiertelnej powagi. Jakaś kompletna pomyłka w adresie. Nie sądźcie innych po sobie i nie sądźcie, że mnie osobiście, mojej partii, moim posłom, moim przyjaciołom i współpracownikom z Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej, nie sądźcie, że nam chodzi o cokolwiek innego poza sprawą polską i sprawą katolicką. W związku z tym, jeśli chcecie rozmawiać, to rozmawiajcie po pierwsze o poważnych sprawach, a po drugie nie będziemy się tu przecież obściskiwać po kątach i nie będziemy prowadzili jakichś negocjacji kuluarowo-kiblowych, tylko jeżeli miałoby do nich dojść, to może na przykład redakcja „Najwyższego CZASu!” będzie służyła ternem neutralnym, a my jesteśmy gotowi prowadzić takie rozmowy nawet online, na wizji – zaproponował Grzegorz Braun.

Cała rozmowa Tomasza Sommera z Grzegorzem Braunem poniżej: