Nawrocki u Mentzena podpisał deklarację prezydencką

Karol Nawrocki podpisał w czwartek deklarację zawierającą postulaty ważne dla wyborców Sławomira Mentzena. Zapewnił m.in., że jeśli zostanie prezydentem, nie podpisze ustawy, która ograniczałaby dostęp Polaków do broni ani nie ratyfikuje żadnych unijnych traktatów, które osłabiałyby Polskę.

Deklaracja zawiera m.in. zobowiązanie się do niepodpisania jakiejkolwiek ustawy, która ograniczałaby dostęp Polaków do broni. Nawrocki w rozmowie z Mentzenem oświadczył, że takiej ustawy nie podpisze. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta ocenił, że w Polsce bardzo trudno jest dostać pozwolenie na broń, a jednocześnie „jesteśmy w sytuacji, w której odporność cywilną państwa polskiego trzeba podnosić”. Nawrocki, który jest też prezesem IPN, przyznał, że on sam ma dostęp do broni osobistej, a pozwolenie zdobył po tym, gdy „zaczęła ścigać go Federacja Rosyjska”.

Kolejnym postulat z deklaracji dotyczył niepodpisania żadnych unijnych traktatów osłabiających Polskę. Nawrocki sprzeciwiał się „oddawaniu polskich kompetencji Unii Europejskiej w zakresie polskich gospodarstw rolnych i polskich lasów” czy w zakresie edukacji. Stwierdził też, że przeraziła go idea „wspólnej europejskiej armii”. „Tak, nie podpiszę żadnych zobowiązań ani traktatów, które dążą do stworzenia z Europy parapaństwa” – oświadczył.

Deklaracja podpisana przez Nawrockiego zawiera osiem punktów, w tym także zobowiązanie kandydata m.in. do tego, że nie podpisze „żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne” oraz „żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską konstytucją”; ponadto, że nie pozwoli „na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy” i nie podpisze „ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Deklaracja Mentzena:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją

4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8. Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta