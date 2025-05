Tam stacjonują polscy żołnierze. Mentzen wygrał w cuglach

- Reklama -

Sławomir Mentzen cieszy się niezwykle dużym poparciem wśród żołnierzy. Potwierdzają to wyniki z Kosowa, gdzie stacjonuje polski kontyngent.

W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 174 w miejscowości Novo Selo, zlokalizowanej w bazie wojskowej Camp Mareshal de Lattre de Tassigny w Kosowie, Sławomir Mentzen zdobył aż 51,19 proc. głosów.

Znacznie wyższym poparciem, niż nad Wisłą, cieszy się także Grzegorz Braun. Prezes Konfederacji Korony Polskiej wśród żołnierzy w Kosowie zajął drugie miejsce z wynikiem 15,08 proc. głosów. Podium uzupełnił Karol Nawrocki – 12,7 proc.

Trzaskowskiego poparło zaledwie 5,16 proc. polskich żołnierzy stacjonujących w Kosowie. Pomiędzy 3 a 4 proc. zdobyli Szymon Hołownia oraz Krzysztof Stanowski, a w przedziale 2-3 proc. zmieścili się Adrian Zandberg i Magdalena Biejat.

Na uwagę zasługuje wyjątkowo wysoka frekwencja w kosowskiej komisji wyborczej. Spośród 261 uprawnionych do głosowania osób, karty do głosowania pobrało aż 252 wyborców, co daje frekwencję na poziomie 96,55 proc.

Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie (PKW KFOR) stacjonuje w regionie nieprzerwanie od 25 lat, czyli od momentu przystąpienia Polski do NATO. Obecnie kontyngent liczy ponad 250 żołnierzy i pracowników wojska, stanowiąc największy spośród dziewięciu polskich kontyngentów poza granicami kraju.

Wyniki z Kosowa to kolejny dowód na wysokie poparcie Mentzena wśród żołnierzy. Kandydat Konfederacji wygrał także w Dubiczach Cerkiewnych. Zdaniem wójta tej miejscowości, o wyniku zdecydowali właśnie żołnierze.