Trump konsekwentny aż do bólu. Ruszyła akcja „dobrowolnej deportacji” nielegalnych imigrantów

Sekretarz stanu do spraw wewnętrznych Kristi Noem wezwała nielegalnych migrantów do skorzystania z programu deportacyjnego o nazwie „Project Return Home”. Pierwsza taka grupa nielegalnych imigrantów, która zgodziła się za 1000 dolarów na „dobrowolną deportację”, opuściła Stany Zjednoczone w poniedziałek 19 maja.

Odlecieli samolotem do Hondurasu i Kolumbii, o czym poinformował Departament Spraw Wewnętrznych. Na pokładzie samolotu, który wystartował z Houston w Teksasie znajdowało się łącznie 64 migrantów.

„Każdy z nich otrzymał pomoc na czas podróży, 1000 dolarów diety, a także możliwość legalnego powrotu do Stanów Zjednoczonych w późniejszym terminie” – poinformowało ministerstwo. Zgoda na deportację spowodowała, że osoby te nie zostały wpisane na „czarną listę” osób, które łamiąc prawo są w USA później niepożądane.

38 osób powróciło do Hondurasu, a 26 do Kolumbii. Sekretarz Kristi Noem wezwała inne osoby nieposiadające dokumentów i prawa pobytu w Stanach Zjednoczonych do skorzystania z programu deportacyjnego „Project Return Home”. Przypomniała, że alternatywą jest wysoka grzywna, przymusowa deportacja i dożywotni zakaz wjazdu do USA.

„Jeśli przebywasz w tym kraju nielegalnie, opuść go dobrowolnie i zachowaj możliwość legalnego powrotu” – dodała Sekretarz. Donald Trump od momentu objęcia urzędu prezydenta w styczniu podjął już szereg kroków mających na celu przyspieszanie deportacji i nowa akcja jest jednym z takich środków.