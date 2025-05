Siatka przemytnicza w otoczeniu rządu?! TV Republika ujawnia niewygodną korespondencję

- Reklama -

Telewizja Republika twierdzi, że dotarła do dokumentów wskazujących na istnienie zorganizowanej grupy zajmującej się przemytem nielegalnych imigrantów. Według stacji, centralną postacią w tej strukturze ma być Klementyna Suchanow, jedna z liderek aborcjonistek ze Strajku Kobiet, która po zmianie władzy znalazła ciepłe posadki rządowe.

Dziennikarze Republiki utrzymują, że uzyskali dostęp do materiałów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz prokuratury w tej sprawie. Z dokumentów tych ma wynikać, że osoby związane z kręgami rządowymi „stworzyły mafię przemytników nielegalnych imigrantów zorganizowaną jak siatka szpiegowska współpracująca z ruskimi służbami”.

Według relacji Telewizji Republika, domniemana grupa przestępcza miałaby otrzymywać informacje od służb rosyjskich i białoruskich.

Kluczową postacią miałaby być Klementyna Suchanow, która po dojściu tzw. uśmiechniętych do władzy zasiadła w dwóch komisjach rządowych – jednej zajmującej się badaniem rosyjskich wpływów oraz drugiej dotyczącej nadużyć wobec aktywistów.

Michał Jelonek udostępnił treść korespondencji między Suchanow a Justyną W. dotyczącej przemytu migrantów. Z wiadomości wynika, że Justyna W. zwróciła się do Suchanow z prośbą o pomoc w znalezieniu kierowców do przewiezienia dziewięciu osób z granicy do Warszawy.

„Bartek Kramek rozmawiał z Tobą o akcji na granicy. Potrzebujemy wsparcia. Przyjdę do senda. Trzeba wywieźć 9 osób do Warszawy dzisiaj lub jutro. My jesteśmy we Wrocławiu będziemy w Hajnówce jutro. Wozi się po 1,2 osobach. Potrzebujemy więcej kierowców” – czytamy w opublikowanej wymianie wiadomości.

Suchanow miała odpowiedzieć, że sprawdza możliwości znalezienia ludzi i może służyć kontaktem do osoby znającej wiele języków.

Suchanow na razie nie odniosła się do rewelacji TV Republiki.

