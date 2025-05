Mentzen zdradził, co zrobi przed II turą. Złożył propozycję Nawrockiemu i Trzaskowskiemu

- Reklama -

Sławomir Mentzen zaprosił kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego na rozmowę do niego na kanale YouTube. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

„Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” – napisał Mentzen na X.

Dodał, że nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie jego wyborców, niż pojawienie się w jego mediach społecznościowych. „Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” – napisał Mentzen.

Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. Mentzen, który startował w pierwszej turze jako kandydat Konfederacji, zajął w niej trzecie miejsce, zgarniając blisko 3 mln głosów, co przełożyło się na 14,81 proc. poparcia.

Zagrywka Mentzena przed II turą

– Wydaje mi się, że zdecydowana większość moich wyborców nie do końca wie, jakie macie zdanie na poszczególne tematy. Wy się głównie wypowiadacie dla przyjaznych Wam mediów, które nie dopytują, które nie drążą niektórych rzeczy, które nie pytają o sprawy, które nie dotyczą bieżącej polityki, a Wasze zapatrywania na różnego rodzaju zagadnienia. W związku z czym, wydaje mi się, że nie ma lepszej możliwości do przekonania moich wyborców niż pokazanie się u mnie na kanale – powiedział Mentzen.

– Każdego z Was zapraszam do mnie na dosyć długą rozmowę, gdzie z chęcią porozmawiam o Waszych przekonaniach, o Waszych poglądach, o Waszych planach. Po to, żeby moi wyborcy mogli Was lepiej poznać i żebyście mieli szansę przekonać ich do głosowania właśnie na siebie. Dodatkowo, w trakcie tej naszej rozmowy, oczywiście jeżeli się na nią zgodzicie, dam Wam do podpisania deklarację, która wydaje mi się bardzo ważna dla moich wyborców, dotycząca tego, czego się zobowiążecie po tym, jeżeli już wygracie te wybory – zapowiedział polityk Konfederacji.

Deklaracja ta zawiera osiem punktów, które Mentzen omówił na swoim kanale na YouTube.