Jak PiS chce przekonać wyborców Mentzena i Brauna? „Umizgiwanie się byłoby błędem”

- Reklama -

Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza walczyć o wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna? Jak ujawnia Interia, sztab Karola Nawrockiego nie będzie niczego proponował. Ma nadzieję, że do elektoratu prawicowych polityków trafi jeden argument.

Według Interii, sztab Nawrockiego ma przekonywać wyborców Mentzena i Brauna – kandydaci ci w sumie zdobyli ponad 4 mln głosów – że nawet jeśli Nawrocki nie jest idealnym kandydatem dla wszystkich grup elektoratu, to stanowi jedyną realną szansę na powstrzymanie Donalda Tuska i jego środowiska politycznego przed pełnią władzy.

– Umizgiwanie się do wyborców Konfederacji czy Grzegorza Brauna, próba składania ofert byłaby błędem. Ci ludzie mają swoje poglądy i swój rozum. Im trzeba dać racjonalne argumenty i tak zamierzamy zrobić – tłumaczy jeden ze sztabowców PiS.

W PiS-ie uważają, druga tura wyborów prezydenckich będzie w dużej mierze plebiscytem na „nie”. – Kto zmobilizuje więcej przeciwników swojego rywala albo zdemobilizuje jego zwolenników, ten wygra – podkreśla rozmówca.

PiS w swoich kalkulacjach zakłada, że wyborcy Mentzena są podzieleni i nawet jeśli lider Konfederacji nie wskaże jednoznacznie, na kogo głosować, to przeciwnicy Trzaskowskiego i tak wezmą udział w wyborach. Sztabowcy przypominają doświadczenia Konfederacji z obecnym rządem, w tym „odebranie finansowania przez PKW” i „akcje w internecie wymierzone w Mentzena”.

– Z prezydentem Trzaskowskim Mentzen i Konfederacja będą spychani do narożnika jako radykałowie i będzie na to pracował cały aparat państwa – argumentuje jeden z polityków PiS.

PiS-owi z badań wyszło ponadto, że może przekonać do Nawrockiego także część wyborców Adriana Zandberga. – To wyborcy w dużej mierze stawiający na gospodarkę, na poprawę sytuacji w służbie zdrowia. Tymi tematami możemy więc do nich dotrzeć. Tylko jedna trzecia wyborców Zandberga kieruje się kwestiami ideologicznymi – wyjaśnia na łamach Interii przedstawiciel sztabu Nawrockiego.