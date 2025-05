Zaczęło się! Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu dla Polski

- Reklama -

Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2025 rok z 3,6 proc. do 3,3 proc. Szacuje, że w 2026 roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3 proc.

Choć tempo wzrostu gospodarczego ma w naszym kraju hamować, to KE podkreśla, że pozostanie on „solidny”. Dla porównania, prognoza KE dotycząca wzrostu PKB dla całej UE na 2025 r. to 1,1 proc.

W przedstawionej w poniedziałek wiosennej prognozie gospodarczej unijni urzędnicy obniżyli prognozę dla inflacji na 2025 do 3,6 proc.; w listopadzie 2024 r. szacowali, że będzie to 4,7 proc. W 2026 roku inflacja ma być jeszcze niższa i wynieść 2,8 proc.

Zdaniem KE prywatna konsumpcja będzie motorem wzrostu PKB w 2025 roku. Innym czynnikiem będą inwestycje, które mają znacznie wzrosnąć w tym roku, głównie dzięki wyższym inwestycjom publicznym finansowanym przez Unię Europejską.

Według prognozy zatrudnienie w Polsce ma być stabilne w 2025 r. i wzrosnąć w 2026 r. Stopa bezrobocia ma wynieść 2,8 proc. w 2025 r. i tyle samo w 2026 r. Wraz ze spadkiem inflacji w Polsce zwolni też wzrost nominalnych wynagrodzeń.

W ocenie KE deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 6,6 proc. PKB w 2024 r.; prognozy z jesieni ubiegłego roku mówiły o poziomie 5,8 proc. PKB. Zdaniem KE do wyższego deficytu przyczyniły się niższe od oczekiwanych dochody z podatków oraz wyższe wydatki publiczne, w tym wzrost wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, a także wyższe niż szacowano inwestycje w obronność.

W 2025 r. wydatki publiczne mają pozostać w Polsce na wysokim poziomie, napędzane m.in. rosnącymi wydatkami na obronność, inwestycjami oraz świadczeniami socjalnymi.

KE oczekuje, że całkowite wydatki na inwestycje publiczne przekroczą 5 proc. PKB, co wynika z przyspieszonych dostaw sprzętu wojskowego i znacznych inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Indeksacja emerytur i nowe świadczenia socjalne, w tym program „Aktywny rodzic”, wakacje od składek socjalnych dla przedsiębiorców i renta wdowia, również mają zwiększyć wydatki rządowe.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych – według prognozy – zmniejszy się do 6,4 proc. PKB w 2025 r., a w 2026 roku do 6,1 proc. PKB. Relacja długu publicznego do PKB będzie systematycznie rosła z 55,3 proc. w 2024 r. do 58 proc. w 2025 r. i 65,3 proc. w 2026 r., co będzie spowodowane deficytem, inwestycjami w obronność oraz inwestycjami finansowanymi z pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.