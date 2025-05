Śmierć w lokalu wyborczym. Kobieta nagle zasłabła. „Nie udało się przywrócić jej czynności życiowych”

- Reklama -

Od godz. 7.00 rano trwa w Polsce głosowanie w wyborach prezydenckich. W Szczecinie doszło do tragedii. W lokalu wyborczym zmarła kobieta.

Wybory na Prezydenta RP rozpoczęły się o godz. 7.00, a zakończyć się ma o godz. 21.00. Na liście kandydatów znalazło się 13 nazwisk. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln osób. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

W Szczecinie doszło do tragedii podczas głosowania. W lokalu wyborczym przy ul. Komuny Paryskiej zmarła kobieta. O sprawie jako pierwsza poinformowała reporterka Polsat News Anna Nosalska.

– Policja przed godz. 9 otrzymała zgłoszenie o śmierci kobiety w lokalu wyborczym. Starsza kobieta zasłabła, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się przywrócić jej czynności życiowych – przekazała polsatnews.pl asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Lokal wyborczy jest już czynny. Obywatele mogą brać udział w głosowaniu.

W Polsce są ponad 32 tys. lokali wyborczych. Za granicą zorganizowano 511 obwodów wyborczych. 13 z nich znajduje się we Włoszech.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy udać się do lokalu odpowiedniego dla danego spisu wyborców. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Potwierdzać tożsamość można także za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca korzysta z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja ma obowiązek dopisać go do spisu wyborców.

Kartę wyborczą należy sprawdzić w momencie jej odbierania od komisji. Powinna ona mieć dwie pieczątki – pieczątkę obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci PKW. Karta jest nieważna, jeżeli jej dolny lewy brzeg jest obcięty – prawidłowa karta ma ścięty prawy górny róg, jest to znacznik dla niewidomych wyborców pod nakładkę w alfabecie Braille’a. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak „X” (dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku swojego kandydata.

Do czasu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna – najwyższa od 500 tys. zł do 1 mln zł za publikację sondaży.

O godz. 9.30 odbyła się pierwsza konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. – W czasie ciszy wyborczej, czyli od wczoraj północy zaistniały trzy przestępstwa, wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń odnotowano 63 przypadki, a określonych w Kodeksie wyborczym 56 – podano.