Pogoda na wybory. Niebo zapłacze nad Polską

W niedzielę wyborczą będzie chłodno i pochmurno, większe przejaśnienia pojawią się jedynie we wschodniej Polsce. Na północy opady deszczu wyniosą do 20 mm.

„W niedzielę, czyli w dzień wyborów, nadal będzie chłodno i pochmurno” – przekazała synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka. Według niej większe rozpogodzenia i przejaśnienia prognozowane są we wschodniej Polsce.

W całym kraju będzie padać deszcz, możliwe są również burze z opadami krupy śnieżnej. „Najmniej padać będzie na wschodzie, a najwięcej, do 20 milimetrów, na Pomorzu” – dodała synoptyk. Wysoko w górach spadnie śnieg, lokalnie nawet 5 cm.

Zdaniem synoptyk, termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 10 do 13 st. C. Najchłodniej, do 6 st. C będzie na Podhalu, na wybrzeżu 9 st. C, do 14 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Nad morzem w porywach do 75 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.

W Warszawie będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa również burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, momentami porywisty.

Niskie temperatury, a do tego opady deszczu i porywisty wiatr – to wszystko będzie potęgować odczucie chłodu.