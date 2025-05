Filmowcy potępiają ludobójstwo w Strefie Gazy. „Wstydzimy się takiej bierności”

- Reklama -

Ponad 350 reżyserów, aktorów i producentów, m.in. Alfonso Cuaron, Yorgos Lanthimos i Isabel Coixet, podpisało list otwarty potępiający ludobójstwo w Strefie Gazy. Jak podkreślili, kino nie może pozostawać obojętne na horror rzeczywistości i ucisk, jakiego doświadczają ich siostry i bracia.

W liście, opublikowanym przez portal Variety, uczczono pamięć 25-letniej palestyńskiej fotoreporterki Fatmy Hassony, która 16 kwietnia br. zginęła w izraelskim ataku rakietowym. Wydarzyło się to dzień po ogłoszeniu, że dokument Sepideh Farsi „Put Your Soul on Your Hand and Walk” z jej udziałem zakwalifikował się do sekcji ACID canneńskiego festiwalu. „Wkrótce miała wyjść za mąż. Dziesięcioro jej krewnych, w tym ciężarna siostra, zginęło w tym samym izraelskim ataku” – czytamy.

Autorzy listu przypomnieli również, że pod koniec marca palestyński reżyser Hamdan Ballal, współtwórca nagrodzonego Oscarem dokumentu „No Other Land”, został zaatakowany przez izraelskich osadników, a następnie zatrzymany przez izraelską policję. Uwolniono go dopiero po 24 godzinach.

„Brak wsparcia ze strony Amerykańskiej Akademii Filmowej dla Hamdana Ballala wywołał oburzenie wśród członków organizacji. Akademia musiała publicznie przeprosić za swoją bezczynność. Wstydzimy się takiej bierności. Dlaczego kino, wylęgarnia społecznie zaangażowanych dzieł, wydaje się być tak obojętne na horror rzeczywistości i ucisk, jakiego doświadczają nasze siostry i bracia?” – zapytali retorycznie.

Dodali, że jako artyści i uczestnicy życia kulturalnego nie mogą milczeć w momencie, gdy w Strefie Gazy ma miejsce ludobójstwo. „Jaki jest sens naszych profesji, jeśli nie wyciąganie wniosków z historii, tworzenie zaangażowanego kina i ochrona uciszanych głosów? Skąd ta cisza? Skrajna prawica, faszyści, ruchy anty-LGBTQIA+, seksistowskie, rasistowskie, islamofobiczne i antysemickie atakują wydawnictwa, kino i uniwersytety, dlatego mamy obowiązek walczyć” – zwrócili uwagę.

Sygnatariusze pisma zaapelowali o nazywanie rzeczy po imieniu. „Odważmy się wspólnie spojrzeć na rzeczywistość, aby nie mogła ona być dłużej uciszana. Odrzućmy propagandę, która nieustannie kolonizuje naszą wyobraźnię i sprawia, że tracimy poczucie człowieczeństwa. Kino ma obowiązek nieść przesłanie tych, którzy giną, odzwierciedlać społeczeństwa. Działajmy, zanim będzie za późno” – podsumowali.

Pod listem podpisało się już ponad 350 reżyserów, aktorów i producentów, wśród nich nich Alfonso Cuaron, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Virginie Efira, Isabel Coixet, Ruben Ostlund i Pedro Almodovar.

Od października 2023 r., kiedy terroryści z Hamasu wtargnęli na izraelskie terytorium i zabili około 1200 osób, a 250 porwali, w operacji odwetowej armii Izraela zginęły ponad 53 tys. Palestyńczyków, w tym blisko 3 tys. od 18 marca, kiedy izraelskie władze zerwały zawieszenie broni. Również od 18 marca trwa wprowadzona przez Izrael blokada Strefy Gazy. Do regionu nie docierają żadne transporty humanitarne; nie ma też dostaw żywności, paliwa, czy leków. Izraelskie władze utrzymują, że blokada ma na celu wywarcie presji na Hamas.