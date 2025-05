Platforma Obywatelska pozywa Mentzena. Mentzen odpowiada

- Reklama -

Platforma Obywatelska składa pozew w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych przez Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji na prezydenta – poinformował w czwartek szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się do filmu, w którym Mentzen przekonywał, że za kampanią dezinformacyjną stoją ludzie związani z PO. Sławomir Mentzen odpowiedział.

Wirtualna Polska napisała w czwartek, że za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jak wskazano, prezesem fundacji jest człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej.

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen w czwartek w swoich mediach społecznościowych udostępnił film, w którym odnosząc do artykułu Wirtualnej Polski przekonywał, że za kampanią dezinformacyjną stoją ludzie związani z Platformą Obywatelską.

Zdaniem Mentzena, ludzie związani z Platformą Obywatelską nagrywają reklamy, które jak sprecyzował – atakują konkurentów politycznych kandydata na prezydenta KO, czyli Rafała Trzaskowskiego, zupełnie pomijając przepisy finansowania kampanii wyborczej. Polityk zaznaczył, że PO i „przychylne jej media oraz NASK twierdzą, że to jest robota wymierzona w Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem jak można tak traktować ludzi jak kompletnych idiotów” – powiedział polityk.

Platforma nielegalnie finansuje kampanię wyborczą! pic.twitter.com/Il4jJtjgou — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 15, 2025

Również w czwartek, wpis kandydata Konfederacji na platformie X skomentował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, który poinformował, że Sławomir Mentzen naruszył dobra osobiste Platformy Obywatelskiej i w związku z tym, Platforma Obywatelska składa pozew w jego kierunku.

Według Grabca, PO od 21 lat uczestniczy w kampaniach wyborczych i jak sprecyzował, PKW nigdy nie stwierdziła nielegalnych działań, „choć wielu działającym w Polsce partiom się to przytrafiło” – przypomniał. Podkreślił również, że obecnie PO współpracuje ze służbami w celu pełnego wyjaśnienia tej absurdalnej prowokacji i jak dodał „kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać rzucania fałszywych oskarżeń”.

Na deklarację pozwu odpowiedział Sławomir Mentzen.

– Platforma mnie pozywa za moje słowa o dzisiejszej aferze z nielegalnym finansowaniem kampanii. Najpierw przegrałem w sądzie z Hołownią, bo powiedziałem, że zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów, co widziała przecież cała Polska. A teraz pewnie jako jedyny poniosę odpowiedzialność za to, że ludzie związani z Platformą nielegalnie finansują kampanię wyborczą 🙂 Ci ludzie naprawdę wstydu nie mają – napisał Mentzen na portalu X.

Platforma mnie pozywa za moje słowa o dzisiejszej aferze z nielegalnym finansowaniem kampanii. Najpierw przegrałem w sądzie z Hołownią, bo powiedziałem, że zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów, co widziała przecież cała Polska. A teraz pewnie jako jedyny poniosę… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 15, 2025

Wcześniej WP poinformowała, że od 10 kwietnia Facebook był „zalany reklamami politycznymi”. Umieszczały je dwa nieznane wcześniej profile, czyli „Wiesz Jak Nie Jest” oraz „Stół Dorosłych”. Nie wiadomo, kto tymi profilami zarządza. W części reklam – a wszystkie sprawiały wrażenie rozmów ze zwykłymi obywatelami – zdecydowanie krytykowano kandydujących w wyborach Nawrockiego oraz Mentzena. W drugiej części wychwalano Trzaskowskiego.

WP zaznaczyła, że internauci od kilku tygodni zwracali na to uwagę. W środę zareagowała NASK, która przyznała, że zaangażowane w kampanię konta reklamowe wydały na materiały polityczne w ciągu ostatnich siedmiu dni więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. Poinformowano już o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma ustalić źródło pochodzenia i finansowania kampanii.

Dziennikarzom udało się zidentyfikować trzy osoby występujące w reklamach i skontaktować się z nimi. Wszystkie stwierdziły, że do udziału w reklamach zachęciły je osoby powiązane z fundacją Akcja Demokracja. Zarząd fundacji przyznał, że pracownik pomagał zagranicznemu partnerowi organizacji w „znalezieniu chętnych do wzięcia udziału w nagraniach”. Firma, o której mowa, to Estratos Digital GmbH z siedzibą w Wiedniu, świadcząca dla fundacji „usługi technologiczne oraz konsultacje w zakresie komunikacji”.