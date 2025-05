To ostateczny koniec TEGO komunikatora. Zabezpiecz dane!

- Reklama -

Od poniedziałku definitywnie przestał działać komunikator Skype. Koncern Microsoft w lutym zapowiedział zamknięcie usługi. Dane użytkowników będą dostępne do końca stycznia przyszłego roku.

Koniec stycznia 2026 roku to termin, który firma dała użytkownikom usługi na usunięcie lub zabezpieczenie danych. Od chwili podjęcia decyzji o wygaszeniu Skype’a Microsoft zachęca jego użytkowników do korzystania z platformy Teams.

Skype zadebiutował w 2003 roku, a Microsoft kupił go w 2011 r. za 8,5 mld dolarów. W opiniach specjalistów usługa nigdy nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu, co miało wynikać przede wszystkim stąd, że jej technologii nie dostosowano do ery smartfonów.

Kiedy w 2011 r. Microsoft kupił Skype’a usługa miała około 150 mln użytkowników miesięcznie, ale do 2020 r. liczba ta spadła do około 23 mln.