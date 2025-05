Racą w Tuska. Incydent podczas uroczystości w Holandii [VIDEO]

- Reklama -

Podczas uroczystości w Wageningen, na której premier Donald Tusk wraz ze swoim holenderskim odpowiednikiem Dickiem Schoofem miał zapalić tzw. Płomień Wyzwolenia, pod nogi szefa polskiego rządu upadła raca. Tusk na moment został wyprowadzony poza scenę.

Do rozpalenia tzw. Płomienia Wyzwolenia, który symbolicznie ma zainaugurować uroczystości holenderskiego Dnia Wyzwolenia, ostatecznie doszło, gdy polski premier wrócił na scenę i zapalił pochodnię wspólnie z premierem Holandii.

Protest against prime minister Schoof (and prime minister Tusk). Wageningen never disappoints pic.twitter.com/9QZIeBoHD6

— Matthew Drivewings (@Tiamisu12) May 5, 2025