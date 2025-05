Żałoba na polskiej scenie rapowej. Nie żyje Michał „Joka” Marten z Kalibra 44

- Reklama -

W wieku 47 lat zmarł raper i autor tekstów Michał „Joka” Marten, związany z grupą Kaliber 44.

Informację o śmierci rapera opublikował jego młodszy brat Marcin „Abradab” Marten na swoim profilu na Instagramie. „Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby” – czytamy we wpisie.

Michał „Joka” Marten urodził się 12 maja 1977 r. Aktywność artystyczną rozpoczął w latach 90. W 1993 r. wraz z Piotrem „Magikiem” Łuszczem, Rafałem „Jajonaszem” Łukaszczykiem i swoim bratem założył zespół Kaliber 44. Rok później skład nagrał swoje pierwsze demo „Usłysz nasze demo”, który zapewnił mu rozpoznawalność w polskim środowisku hip-hopowym. Pierwszy album zespołu „Księga Tajemnicza. Prolog” ukazał się w 1996 r. Dwa lata później światło dzienne ujrzała płyta „W 63 minuty dookoła świata”. Wydany w 2000 r. trzeci album Kaliber 44 „3:44” błyskawicznie trafił na listy przebojów. Zapewnił zespołowi Fryderyka w kategorii album roku – rap/hip-hop.

Niedługo później raper wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do kraju występował sporadycznie ze swoim bratem. W 2005 r. można go było usłyszeć na drugiej płycie Abradaba „Emisja spalin”, a w 2012 r. – na płycie „ExtraVertik”. Współpracował również m.in. z Miuoshem, L.U.C.- iem, Fokusem, Jimkiem i Pokahontazem.

W 2011 r. czasopismo „Machina” umieściło Martena na 26. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów. W kolejnym roku muzyk trafił na 5. miejsce tożsamej listy serwisu Porcys.

Zmarł w wieku 47 lat.