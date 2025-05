Pierwsze wyniki exit poll z Rumunii. Prowadzi George Simion

- Reklama -

W pierwszej turze powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii prowadzi George Simion, lider prawicowej partii AUR, z wynikiem 33,1 proc., a na drugim miejscu jest liberał Crin Antonescu (22,9 proc.) – wynika z badań exit poll opublikowanych w niedzielę wieczorem przez telewizję Digi24.

Na trzecim miejscu w sondażu exit poll z wynikiem 20,9 proc znalazł się Nicusor Dan, burmistrz Bukaresztu. Badanie przeprowadził ośrodek CURS.

Również badanie przeprowadzone telefonicznie przez ośrodek INSCOP wskazuje na pierwsze miejsce Simiona (36,2 proc.). Na drugiej pozycji jest Antonescu (21,5 proc.), a na trzecim – Dan (20,6 proc.)

Wyniki exit poll ośrodka AVANGARDE dają pierwsze miejsce Simionowi z wynikiem 30 proc., a Dan i Antonescu mają po 23 proc.

Badania exit poll są zbliżone do danych z sondaży przedwyborczych, jednak nie uwzględniają diaspory (poza granicami Rumunii żyje ponad 6 mln obywateli). Ponadto z doniesień medialnych wynika, że w sondażach exit poll odnotowano wysoki odsetek odmowy odpowiedzi, co może wpłynąć na ich precyzyjność.

