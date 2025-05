Rosyjska propaganda jak Gross i Grabowski. Sommer apeluje: Rozpowszechniajmy ten obrazek [VIDEO]

- Reklama -

Rosyjski propagandysta żydowskiego pochodzenia Władimir Sołowjow w kremlowskiej telewizji głosił tezy promowane w Polsce przez Jana Grabowskiego czy Jana Grossa. „Rozpowszechniajmy ten obrazek” – apeluje redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

W popularnym talk-show na antenie rosyjskiej telewizji państwowej Rossija 1 Sołowjow oskarżył oskarżył Polaków o wymordowanie większej liczby Żydów niż Niemcy podczas II wojny światowej. Wezwał także ochroniarzy, by wyrzucili ze studia polskiego politologa Jakuba Korejbę, który próbował prostować rosyjską propagandę.

Prowadzący wykrzyczał, że „Żydów w Polsce w większości zabili nie niemieccy naziści, ale Polacy” i wezwał do czytania publikacji Jana Tomasza Grossa, znanego z szerzenia antypolskich narracji.

Korejba stanowczo zaprzeczył tym twierdzeniom, nazywając je kłamstwem. – Kiedy Hitler eksterminował Żydów w Polsce, pański kraj dostarczał Hitlerowi wszystko, czego chciał. Twój kraj, Związek Radziecki, do czerwca 1941 r. dostarczał Hitlerowi wszystko, czego chciał. A potem, kiedy eksterminował polskich Żydów, nie zrobił nic, aby ich uratować – powiedział.

Po tych słowach rosyjski propagandzista dosłownie wpadł w furię. – Powiedziałeś już wszystko, a teraz wynoś się stąd. Zanim wezmę cię za nos i wyrzucę, wstań i wyjdź. Bo inaczej nie powstrzymam ich przed rozwaleniem cię tutaj. Żydzi w Polsce w większości nie zostali zabici przez niemieckich nazistów, ale przez Polaków. Wstań i wyjdź. Daję ci na to 10 sekund… – darł się Sołowjow.

Następnie wezwał ochronę, która siłą usunęła polskiego komentatora ze studia.

🚨🇵🇱🇷🇺‼️

‼️Quarrel in Russian TV on the subject of Polish history WW2‼️

Vladimir Solovyov: ,,Moust of the jews in Poland were murdered not by german nazis but by Poles!”.

Russian: Vladimir, this is a lie! You speak for your country (USSR). pic.twitter.com/QV8dBYAxjn

— Based Poland 🇵🇱 (@Poland_Based) May 2, 2025