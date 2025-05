Gorzów Wielkopolski. 22-latek wyrwał i rzucił na ziemię polskie flagi. Nie podano jego narodowości

- Reklama -

22-letni mężczyzna, którego narodowości nie podano został zatrzymany za zerwanie w nocy z czwartku na piątek dwóch polskich flag w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawcę udało się szybko namierzyć dzięki monitoringowi miejskiemu.

Około godz. 1.40 w piątek funkcjonariusz patrolujący centrum miasta zobaczył zerwane flagi leżące na ziemi przy ul. Sikorskiego koło wejścia do parku. Policja poinformowała, że policjant przechodził tamtędy kilkanaście minut wcześniej i wówczas flagi były na swoim miejscu.

Informację przekazano do dyżurnego operatora miejskiego monitoringu. Dzięki nagraniom udało się szybko ustalić przebieg zdarzenia.

Na nagraniu widać było trzech mężczyzn, którzy wychodzili z parku. Po krótkiej rozmowie rozeszli się.

Jeden z nich, który zmierzał do centrum, zrobił kilka kroków, po czym zerwał dwie flagi z uchwytem. Jedną z nich przez chwilę niósł, a następnie ją wyrzucił.

Wszystkie patrole w mieście otrzymały rysopis sprawcy. Krótko potem nieumundurowani policjanci zauważyli podejrzanego przy ul. Obotryckiej. Mężczyzna próbował uciekać, ale został obezwładniony i zatrzymany.

Mężczyzna ma 22 lata. Nie poinformowano, jakiej jest narodowości, nie podano też do publicznej wiadomości jego imienia, więc można domniemywać, że to obcokrajowiec. Został przewieziony do gorzowskiej komendy.

W piątek – w rządowe święto flagi – został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usunięcia flagi. To przestępstwo karane grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do roku.