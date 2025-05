Abp Jędraszewski: Miłość nasza do Polski polega na pragnieniu posiadania dzieci i na szczyceniu się, że jest ich dużo

- Reklama -

Miłość nasza Polski, naszej ojczyzny, polega na pragnieniu posiadania dzieci i na szczyceniu się, że jest ich dużo – mówił abp Marek Jędraszewski podczas mszy na Wawelu.

Metropolita krakowski przewodniczył mszy na Wawelu w 234. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja. W 43-minutowej homilii zwrócił uwagę na zawarte w preambule konstytucji odniesienia do religii. Zaznaczał jednocześnie, że twórcy Konstytucji 3 Maja „nie chcieli mieć nad sobą żadnych królów i aliansów dyktujących z zewnątrz to, jak się miała w swoim zarządzie i w swojej potędze kierować Rzeczpospolita”. Wskazywał przy tym na Europę, gdzie „próbuje się stworzyć sfederalizowane państwo kosztem suwerenności poszczególnych państw, członków Unii Europejskiej”.

„Europa odrzuciła swoje chrześcijańskie korzenie i uczyniła to w sposób i symboliczny i bardzo jednoznaczny” – mówił arcybiskup, odnosząc się do braku religijnych odniesień w Konstytucji UE. „I stąd mamy to, co mamy – pewne konwulsje tworzenia się nowej Europy budowanej na tak zwanych wartościach europejskich do końca niezdefiniowanych, w których na pewno wolność uchodzi za wartość absolutną, nie liczącą się z nikim ani z niczym. I pojawiają się nowe stolice tej Europy, a przy tym lekceważy się dotychczasowe traktaty tworzące Unię Europejską” – stwierdził metropolita krakowski.

Zdaniem hierarchy dziś w Europie lekceważy się rolę sumienia, czego przykładem jest wpisanie aborcji jako prawa przynależnego każdej kobiecie we francuskiej konstytucji. „Skojarzenia tego, co się tworzy, z tym, czego doświadczała Europa Środkowo-Wschodnia przed 1989 rokiem, skojarzenia także z PRL-em – są bardzo silne” – mówił.

Hierarcha nawiązał także do obchodzonej w sobotę uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Zwracając uwagę na opisaną w Biblii wizję zmagania niewiasty ze smokiem, arcybiskup zaznaczył, że także dzisiaj trwa symboliczna walka smoka z dziećmi Maryi, w tym tymi nienarodzonymi.

„Smok chce te dzieci pożerać, czego symbolem niedawno stała się słynna zbrodnia w Oleśnicy” – powiedział duchowny, odnosząc się do historii pacjentki z Łodzi, która zdecydowała się na przeprowadzenie aborcji w 36. tygodniu ciąży. Według arcybiskupa Maryja „uczy nas, czym jest najbardziej fundamentalny patriotyzm”.

„Bo to, od czego dzisiaj Polska zawisła, to ofiarna miłość Polski. Miłość nasza do Polski, naszej ojczyzny, polega na pragnieniu posiadania dzieci i na szczyceniu się, że jest ich dużo, i że są prawdziwą nadzieją naszego narodu. To jest nasz patriotyzm dzisiaj, najbardziej fundamentalny – dzieci wychowane w chrześcijańskiej wierze według najbardziej humanistycznych wartości” – wskazał abp Marek Jędraszewski na Wawelu.