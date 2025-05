Nie żyje syn Lecha Wałęsy. Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu

- Reklama -

Nie żyje syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Sławomir Wałęsa zmarł w wieku 52 lat.

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że ciało mężczyzny zostało znalezione przez służby w jednym z mieszkań w Toruniu. Policję zaalarmowali zaniepokojeni sąsiedzi. – Nie widzieliśmy go od dłuższego czasu – przekonywali w rozmowie z dyżurnym.

– Wczoraj (30 kwietnia 2025 r. – przyp. red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik toruńskiej policji aspirant Dominika Bocian.

Media wielokrotnie rozpisywały się o problemach w życiu prywatnym Sławomira Wałęsy. Mężczyzna zmagał się z chorobą alkoholową. – Rzuciłem rodzinę, żeby pić – wyznał kilka lat temu reporterowi „Super Expressu”. Jak mówił, najbardziej samotny czuje się wtedy, gdy nie pije.

Sławomir Wałęsa wielokrotnie podejmował próby walki z nałogiem, jednak później uciekał z odwyku. Jego dwa małżeństwa zakończyły się rozwodami. Miał czworo dzieci. – Nie da się pić i mieć rodzinę. Ja wybrałem alkohol – mówił.

Alkohol wpływał także na inne dziedziny jego życia i doprowadził do problemów z prawem. Mężczyzna dwukrotnie był skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – oba wyroki zostały jednak zawieszone. W 2017 roku oskarżono go o kradzież świecy zapachowej ze sklepu, co Wałęsa tłumaczył jako nieporozumienie. Sąd skazał go na grzywnę i prace społeczne, których nie odbył.

52-latek mieszkał w kawalerce na toruńskim Rubinkowie. W 2023 roku zapadła decyzja sądu o przymusowym leczeniu odwykowym, pomóc chciała także rodzina, jednak Sławomir Wałęsa opuścił terapię i utrzymywał, że nikt nie może go zmusić do leczenia.

Sławomir Wałęsa był jednym z ośmiorga dzieci Danuty i Lecha Wałęsów. Jego śmierć to kolejna tragedia w rodzinie. Wcześniej, w 2017 roku, zmarł inny syn Wałęsów, Przemysław. On także zmagał się z problemami zdrowotnymi i osobistymi. Wówczas Lech Wałęsa apelował do Sławomira, by przestał pić.