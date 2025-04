PILNE! Braun znów na celowniku prokuratury. Wszczęto dochodzenie ws. rzekomego nawoływania do nienawiści wobec Żydów

- Reklama -

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga wszczęła w środę dochodzenie w sprawie znieważenia Żydów oraz nawoływania do nienawiści w trakcie poniedziałkowej debaty kandydatów na prezydenta. Chodzi o debatę prezydencką „Super Expressu”.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga prok. Norbert Antoni Woliński poinformował, że wszczęto dochodzenie w sprawie „dokonanego 28 kwietnia przy ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie (gdzie odbyła się debata – PAP) publicznego znieważenia grupy ludności żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych”.

Chodzi o słowa kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna, kandydata na prezydenta i lidera Konfederacji Korony Polskiej, podczas transmitowanej przez ogólnopolskie stacje telewizyjne debaty w „SE”, podczas której Braun używał porównań i sformułowań odwołujących się do wyznawców judaizmu.

Jak stwierdził, „chwała Bogu” Polska nie graniczy z „żydowskim państwem położonym w Palestynie”. Ocenił, że „wówczas ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam”.

Dodał też, że „państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej na Bliskim Wschodzie”. Krytykował też Izrael za zbrodnie i ludobójstwo na Palestyńczykach.

Do kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zwrócił się słowami „parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby” – powiedział, nawiązując do rocznicy wybuchu tzw. powstania w getcie warszawskim .

– O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w Getcie Warszawskim. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał – krzyczał wówczas Trzaskowski, po czym odwrócił się i opuścił mównicę przed upływem przeznaczonego dla niego czasu.

Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat zapowiedziała po debacie prezydenckiej, że złoży doniesienie do prokuratury na Brauna.

– Za mowę nienawiści, za szerzenie agresji – mówiła.

Pod koniec października ub. roku szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Brauna, który podejrzany jest łącznie o popełnienie siedmiu przestępstw.

O uchyleniu immunitetu Braunowi Sejm zdecydował w styczniu 2024 r., w kwietniu – w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Braun usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym. W czerwcu zeszłego roku Braun został wybrany na europosła i chroni go immunitet PE.