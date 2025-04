Zadyszka Mentzena? Wipler: Wierzę tylko w te sondaże, które sam kupowałem [VIDEO]

- Reklama -

Jeszcze w marcu rozważano, czy Sławomir Mentzen ma szanse wejść do drugiej tury w wyborach prezydenckich kosztem Karola Nawrockiego. Dziś, patrząc na trend sondażowy, wydaje się to nierealne. Czy kandydat Konfederacji złapał zadyszkę? O to na antenie TVN24 pytany był poseł Przemysław Wipler.

W marcu sondaże Nawrockiego i Mentzena oscylowały w okolicach 20 proc., a dwa badania pokazały nawet, że to Mentzen wyprzedza Nawrockiego. Aktualnie kandydat popierany przez PiS powoli kruszy barierę 30 proc., podczas gdy przedstawiciel Konfederacji kręci się wokół 15 proc.

Co się takiego wydarzyło? O to w programie „Kawa na ławę” w TVN24 pytany był Wipler. – Ja od lat mówiłem, że wierzę tylko w te sondaże, które sam kupowałem – rozpoczął poseł i zapewnił, że obecnie Konfederacja nie kupuje żadnych sondaży.

– Bo wiemy, według jakiej metodologii one są robione. Powiem wprost – bo to jest bardzo słabe – mamy taką sondażownię Opinia24 i ona tego samego dnia do dwóch mediów sprzedaje sondaż za ten sam okres czasu i tam są kompletnie inne wyniki, różnią się o kilka punktów procentowych. To jest bieda, to jest syf, to powinno być penalizowane. W chwili obecnej, przed takimi okresami jak święta albo na przykład majówka, pojawia się szereg sondaży, które mają ustawiać i wpływać na preferencje wyborcze, a urealniające sondaże to będą w ostatnim tygodniu (przed wyborami) – kontynuował Wipler.

Nie zgodził się z tezami, że kampania Mentzena wyhamowała albo że wydarzyło się coś złego. – My robimy po prostu to samo, co robiliśmy miesiąc, trzy, pięć, siedem miesięcy temu. Czyli ta kampania to są przede wszystkim spotkania z ludźmi, które gromadzą tłumy. Spotkania, które były w tym tygodniu w Katowicach, w Kielcach, ale też w bardzo wielu małych miejscowościach, to są spotkania, które gromadzą tłumy i dla nas to jest realny barometr. Jak jestem w polityce prawie 30 lat, to takich tłumów na spotkaniach, które moje środowisko organizowało, nie było – mówił dalej poseł Konfederacji.

– Czy uważa pan, że Mentzen wygra te wybory? – zapytał Wiplera red. Konrad Piasecki. – Nie jestem tak bezczelny jak niektórzy i przekonani, że już jedziemy z górki i będzie dobrze, ale uważam, że walka będzie do samego końca. I znam bardzo wielu wyborców innych formacji, którzy deklarują mi, że w tych wyborach dadzą szansę Mentzenowi – odparł Wipler.