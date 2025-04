Autor koncepcji „Wielkiej podmiany” jak Ziemkiewicz i Korwin-Mikke. Zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii

- Reklama -

Znany z antyimigranckich poglądów, autor koncepcji „Wielkiej podmiany” Renaud Camus otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Tamtejsze władze uznały, że jego obecność „nie służy dobru publicznemu”. 78-letni francuski pisarz i filozof miał wygłosić przemówienie na temat imigracji.

Informację Camus otrzymał e-mailem od brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office). Odmówiono mu elektronicznej autoryzacji podróży (ETA), niezbędnej do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii. Decyzja została uzasadniona stwierdzeniem, że „obecność (Camusa) w Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu”.

Camus krótko skomentował decyzję Brytyjczyków. „Spośród wszystkich europejskich rządów winnych (zezwalających na niekontrolowaną imigrację), brytyjski rząd jest jednym z najbardziej winnych. Nic dziwnego, że nie chce, żebym przemawiał” – napisał.

Wydawnictwo Vauban Books, niezależny wydawca prac Camusa w języku angielskim, skomentowało decyzję o zakazie wjazdu jako „potwierdzenie, że Wielka Brytania porzuciła najbardziej podstawowe zasady liberalnej demokracji”. Wydawnictwo określiło Camusa jako „jednego z naszych największych żyjących pisarzy”, dodając, że „rząd Starmera będzie pamiętany – jeśli w ogóle będzie pamiętany – tylko ze względu na serię zdrad i głęboką przeciętność”.

Camus miał wziąć udział w „Konferencji Wielkiej Remigracji” organizowanej przez brytyjską prawicową partię Homeland.

Kim jest Renaud Camus?

Urodzony 10 sierpnia 1946 roku w Chamalières we Francji Renaud Camus w latach 70. i 80. był znany głównie jako pisarz i poeta, a jego twórczość była ceniona w środowisku LGBT. Od lat 90. coraz częściej był kojarzony z antyimigranckimi komentarzami, w których to przestrzegał o wszystkim tym, co nastąpiło w kolejnych dekadach.

W 2010 i 2011 roku opublikował książki „L’Abécédaire de l’in-nocence” i „Le Grand Remplacement”, w których to stworzył koncepcję „Wielkiej podmiany”. Teoria ta zakłada, że „elity” spiskują przeciwko białym Europejczykom, aby zastąpić ich ludnością nieeuropejską, szczególnie muzułmańską z Afryki i Bliskiego Wschodu, poprzez masową imigrację.

W 2014 roku nazwał muzułmanów „chuliganami” i „żołnierzami” oraz „zbrojnym skrzydłem grupy zamierzającej podbić francuskie terytorium i wypędzić istniejącą populację z niektórych obszarów”. Za te słowa został ukarany grzywną w wysokości 4 tys. euro. Powód? „Podżeganie do nienawiści rasowej”.

Ziemkiewicz i Korwin-Mikke także z zakazem wjazdu

Camus nie jest jedynym, któremu zakazano wjazdu do Wielkiej Brytanii ze względu na „niewłaściwe” wobec mainstreamu poglądy. Wiedzą coś o tym polscy publicyści czy politycy.

W październiku 2021 roku zatrzymany na lotnisku Heathrow w Londynie został prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz. Brytyjskie władze odmówiły mu wjazdu do kraju, uzasadniając to tym, że jego poglądy „noszą znamiona wypowiedzi antysemickich oraz islamofobicznych, co stoi w sprzeczności z wartościami brytyjskimi, a ich rozpowszechnianie może stanowić przestępstwo”.

Podczas zatrzymania Ziemkiewicz został przesłuchany, pobrano mu odciski palców oraz wykonano zdjęcia. Procedura trwała kilka godzin i wiązała się z odebraniem rzeczy osobistych, dokumentów, telefonu, a nawet leków na cukrzycę. Publicysta nie leciał do Wielkiej Brytanii „służbowo”, lecz na inaugurację roku akademickiego. Na jedną z brytyjskich uczelni uczęszczała jego córka.

Zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii został także nałożony na Janusza Korwin-Mikkego. W uzasadnieniu decyzji brytyjskie władze napisały, że poglądy polityka są „ekstremistyczne i nieprzyzwoite”. Dokumenty datowane są sierpień 2022 roku, ale do polityka dotarły w czerwcu 2023 roku.

Jeszcze przed otrzymaniem oficjalnego zakazu, Korwin-Mikke miał problemy z podróżowaniem do Wielkiej Brytanii. 1 maja 2022 roku miał wziąć udział w Polonijnym Pikniku Wolnościowym w angielskiej miejscowości Bury niedaleko Manchesteru. Nie został jednak wpuszczony na pokład samolotu linii Ryanair, którym planował polecieć na Wyspy.

Aby dotrzeć na miejsce, polityk musiał uciec się do fortelu – poleciał najpierw do Irlandii, a dopiero stamtąd udało mu się przedostać do Wielkiej Brytanii.