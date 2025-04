Kosiniak-Kamysz przekazał „ważną” wiadomość. Lawina komentarzy w sieci. „Zachowujesz się jak w kreskówce”

- Reklama -

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na portalu X „ważną wiadomość”, która jest szeroko komentowana w sieci. Głos zabrał między innymi redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer.

To pierwsza taka sytuacja w historii polskiej armii. „Radosną” nowiną podzielił się w swych mediach społecznościowych szef resortu obrony Kosiniak-Kamysz.

„Ważna wiadomość dla naszych sił powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP – pierwsza kobieta została pilotem samolotu F-16” – napisał lider ludowców.

„Pani oficer służy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Szkolenie odbyła w USA i może już pilotować nasze myśliwce” – dodał.

Kosiniak-Kamysz złożył kobiecie gratulacje i przekazał, że „kolejna pani pilot odbywa szkolenie w 31. Bazie w Krzesinach”. „Jesteśmy z Was dumni!” – napisał.

Wpis warszawskiego ministra obrony narodowej spotkał się z licznymi reakcjami w sieci. „Przerażające jest to wdrukowanie feminizmu w umysły polskiej klasy politycznej” – uważa redaktor Sommer.

„»Sorry, dzisiaj nie lecę, biorę urlop na żądanie, mam napięcie przedmiesiączkowe«. 🤡 Myślisz, że jesteś w kreskówce i zachowujesz się jak w kreskówce” – napisał natomiast Bartłomiej Lipczyński.

Odnosząc się do tego komentarza, Sommer stwierdził, że „jak zajdzie w ciążę to dopiero będzie”. „Na zwolnienie w pierwszym tygodniu, potem rok macierzyńskiego, dwa wychowawczego, a po czterech latach… drugie dziecko. Panie Kosiniak, to naprawdę ma sens” – wskazał dziennikarz.

„Mnie się wydaje że ważniejsze są kompetencje Pani pilot a nie jej płeć. No ale ja zaściankowy” – skomentował natomiast wpis Kosiniaka-Kamysz użytkownik o nicku „Jacek”.

Ciekawe jest z kolei spojrzenie na sprawę wyborcy Karola Nawrockiego. „Wow… informacja wagi równej zwycięstwu pod Wiedniem. Kto Kosiniakowi doradził umieszczenie takiego wpisu. Przecież to informacja jak z Bantustanu. W armiach NATO kobiety piloci to norma. Ogarnijcie się tam w tym MONie i publikujcie ważne rzeczy” – napisał użytkownik Janis Kulesza.