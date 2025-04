Czarne chmury nad pełnomocnikiem finansowym Konfederacji. „Powinni wyrzucić Łazarskiego ze wszelkich stanowisk”

- Reklama -

Burza wokół skarbnika Nowej Nadziei i pełnomocnika finansowego Konfederacji w wyborach – wcześniej do PE, a teraz prezydenckich – Romana Łazarskiego. Tomasz Piątek doszukuje się wschodnich powiązań 44-latka, a w środowisku Konfederacji pojawiają się głosy nawołujące do odsunięcia go od pieniędzy partii.

Od 2023 roku Łazarski jest prezesem Kongresu Polskiego Biznesu, a fotel przejął po Sławomirze Mentzenie. W 2024 roku był pełnomocnikiem finansowym Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie właśnie za te wybory odrzuciła Państwowa Komisja Wyborcza, ponieważ wpłynęło ono po terminie. Łazarski jest też skarbnikiem Nowej Nadziei.

Tomasz Piątek, na łamach portalu TVP Info, rozpisywał się na temat działalności Łazarskiego, doszukując się wschodnich powiązań. Jak wiadomo, jest to domena tego autora. Według Krajowego Rejestru Sądowego Roman Łazarski jest prokurentem – a więc reprezentuje – m.in. Rilo, Hays Pl, Approarch, Techno-Cold, Serce Oceanu oraz Belpol. To właśnie niektóre z tych spółek przykuły uwagę Piątka.

Przykładowo, czytamy, że 51 proc. udziałów w spółce Serce Oceanu należy do Łazarskiego, pozostałe 49 zaś do Białorusina Juryja Chwajnickiego, właściciela portalu ArtStation. Z kolei w przypadku Belpolu – którego członkiem zarządu i wspólnikiem Łazarski był w latach 2018-2019, a obecnie jest prokurentem – właścicielką (wcześniej do spółki z przedstawicielem Konfederacji) jest Białorusinka Natalia Harbaczeuskaja. Kobieta studiowała na uczelni w Połocku, na bal absolwentów której przybył niegdyś Aleksandr Łukaszenka.

Łazarski jest także prezesem lub członkiem zarządu, a także właścicielem udziałów w innych spółkach – Kongres Polskiego Biznesu, Belpol Archway, Belpol Support, Biuro Łazarski, Viromi Transport, Belpol Jobs, Fundacja Pax et Libertas, Aalphaproject.

Abstrahując od „wschodnich powiązań” tropionych pilnie przez Piątka, w samej Konfederacji pojawiają się głosy, by odsunąć Łazarskiego. Ale z nieco innych powodów.

Przypomnijmy, że PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadał za to właśnie Łazarski, jako pełnomocnik. Spóźnił się jednak ze złożeniem dokumentu. Jako oficjalny powód partia podała problemy z funkcjonowaniem platformy ePUAP, nie przedstawiając jednak na to żadnych dowodów. W ten sposób partia stracił dotację w wysokości ok. 400-500 tys. zł i prawo do subwencji.

„Poniżej wyjaśniam, dlaczego Konfederacja, a w szczególności jej główni liderzy Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, powinni wyrzucić Romana Łazarskiego ze wszelkich stanowisk” – napisał na X Grzegorz Świderski.

„On jest teraz pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego Mentzena. Takim pełnomocnikiem nie może być osoba, której niekompetencja doprowadziła do utraty milionowych subwencji oraz taka, która w swojej pracy ma powiązania z Kremlem” – dodał.

„Cały proces, od złożenia zawiadomienia do uzyskania postanowienia komisarza wyborczego, może zająć około tygodnia, zakładając sprawne przygotowanie dokumentów i brak konieczności uzupełniania braków formalnych. W związku z tym zmiana pełnomocnika finansowego na miesiąc przed wyborami jest możliwa i realna do przeprowadzenia” – wskazał.

„Przeprowadzenie tej procedury miesiąc wcześniej byłoby jeszcze korzystniejsze, dając więcej czasu na ewentualne korekty i zapewniając stabilność w prowadzeniu kampanii wyborczej.

Warto pamiętać, że pełnomocnik finansowy odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu środkami finansowymi komitetu, dlatego ważne jest, aby osoba pełniąca tę funkcję była kompetentna i cieszyła się zaufaniem komitetu” – zaznaczył.