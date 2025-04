Mentzen: „Emerytury będą zwolnione z podatków. Zadzwońcie do rodziców i dziadków”. Tłumy na spotkaniu w Chełmnie [VIDEO/FOTO]

- Reklama -

Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Emerytury powinny być zwolnione z podatków – przekonywał na wiecu wyborczym w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie) kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Apelował też do młodych ludzi, aby przekonali swych rodziców i dziadków do głosowania na niego.

Kandydat Konfederacji zauważył w poniedziałek, że za nim już ponad 200 spotkań z Polakami. „Polakom się polska ochrona zdrowia nie podoba. Nie podoba nam się, że lata czekamy w kolejkach do specjalistów. A politykom się to podoba, bo nic z tym nie robią. Podoba im się ten system i mają gdzieś, że Polakom się nie podoba. Ten system działa coraz gorzej, a w Ministerstwie Zdrowia nikt się nie zastanawia, jak to zmienić” – ocenił Mentzen.

- Reklama -

Mentzen stwierdził też, że przez 20 lat rządów PO-PiS doprowadziła do tego, że Polska ma amunicji „na kilka dni wojny”. „Polska wydaje na obronność więcej niż Turcja czy Izrael, a my mamy amunicji na kilka dni, a żołnierze z własnych pieniędzy sobie buty kupują” – mówił lider Konfederacji.

Do słów Mentzena na temat zapasów amunicji, które kandydat Konfederacji powtarzał już kilkukrotnie, odniósł się niedawno wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wiceminister podkreślił, że podobne słowa słyszał już w rosyjskiej telewizji, a powielając takie informacje Mentzen „niczym nie różni się od rosyjskich propagandystów”. Dopytywany wówczas, na ile dni walk Polsce starczyłoby amunicji Tomczyk zaznaczył, że nie są to informacje, które jakikolwiek minister obrony mógłby ujawnić.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Mentzen ocenił w poniedziałek, że „politycy wydają pieniądze na rzeczy, które nie są nam potrzebne, nie szanują naszej pracy, pieniędzy, ale i naszej historii i tradycji”. „Czemu Trzaskowski niemal co roku chce zakazać Marszu Niepodległości? Biało-czerwone flagi mu przeszkadzają? Gdyby były tęczowe, pierwszy by szedł w swoich obcasach” – mówił o kandydacie KO Mentzen.

Kandydat Konfederacji mówił także m.in., że Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Afryki. Zwracał też uwagę, że „prąd i odsetki od kredytów hipotecznych mamy najdroższe w całej Europie”. „Tak nas urządzili. Kto w Polsce jest ministrem rozwoju? Krzysztof Paszyk z PSL. Co on potrafi? Nic nie potrafi, więc jak ma ściągnąć zachodnie inwestycje, jak ma rozmawiać z Amerykanami?” – stwierdził Mentzen.

Polityk przekonywał, że najwyższy czas, aby w Polsce coś się wreszcie zmieniło. „Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Emerytury będą zwolnione z podatków. Opodatkowanie emerytur to skandal. Teraz mi możecie pomóc w kampanii. Zadzwońcie do rodziców i dziadków, żeby na mnie głosowali. Dotrzyjcie do nich, bo ja nie mam jak tego zrobić. W telewizji mówią o mnie same bzdury, a starsze osoby często nie korzystają z Internetu. Chcecie pomóc w kampanii? Teraz możecie, zadzwońcie do nich i przekonajcie do głosowania na mnie” – powiedział.

Dodał, że chciałby Polski dumnej i silnej, bogatej, z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa. „Mam coraz większą wiarę z każdym tygodniem, że taką właśnie Polskę wspólnie zbudujemy” – ocenił Mentzen.