Trump ogłosił bezpośrednie rozmowy z Iranem. „Zawarcie umowy byłoby lepsze niż…”

Prowadzimy bezpośrednie rozmowy z Iranem i mamy bardzo duże spotkanie w sobotę – powiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Stwierdził, że ich sukces byłby w interesie Iranu, bo alternatywa jest „oczywista”.

„Prowadzimy bezpośrednie rozmowy z Iranem (…) To się zacznie w sobotę. Mamy bardzo duże spotkanie i zobaczymy, co się wydarzy. I myślę, że wszyscy zgadzają się, że zawarcie umowy byłoby lepsze niż robienie tego, co jest oczywiste, a to, co oczywiste, to nie jest coś, w co chcę się angażować, albo, szczerze mówiąc, w co Izrael chce się angażować, jeśli mogą tego uniknąć” – powiedział Trump, nawiązując do ewentualnego użycia siły.

„Więc zobaczymy, czy możemy tego uniknąć, ale jesteśmy na bardzo niebezpiecznym terytorium. I mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem. I myślę, że byłoby w najlepszym interesie Iranu, gdyby zakończyły się sukcesem” – dodał.