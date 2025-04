Wiec Brauna we Wrocławiu. Ponad tysiąc osób i relacja TVP. „On przynajmniej nie ucieka”

- Reklama -

Wiec Grzegorza Brauna zgromadził we Wrocławiu i w Wołowie istne tłumy. Mamy ewidentnie do czynienia ze wzrostem popularności kandydata, do tego stopnia, że lokalna TVP nie mogła zignorować tego wydarzenia. Na wiecu we Wrocławiu było ponad 1000 osób.

Grzegorz Braun kontynuuje podróż po Polsce, spotykając się z wyborcami. Tym razem odwiedził Wołów i Wrocław. Jedną z atrakcji jest podpisywanie gaśnic. – On przynajmniej nie ucieka – komentują mieszkańcy.

Tym razem doszło również do pewnego przełomu. Otóż, relację z wiecu zrealizowała lokalna TVP3 z siedzibą we Wrocławiu. Wygląda na to, że kordon cenzorski powoli pęka, wraz ze wzrastającym zainteresowaniem wyborców.

Kolejne spotkania zapowiadane są na mediach społecznościowych kandydata. Sale pękają w szwach, więc wraz z wiosennym ociepleniem można się będzie spodziewać więcej wieców na wzór wrocławski, z prawdziwymi tłumami na otwartej przestrzeni.