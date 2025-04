Kaczyński o koalicji z Konfederacją. „Jeżeli chodzi o mnie…”

- Reklama -

Mówienie w tej chwili o wyborach parlamentarnych, które nie są w tej chwili planowane, to bujanie w obłokach – powiedział w piątek szef PiS Jarosław Kaczyński pytany o możliwość koalicji z Konfederacją. W tej chwili tego rodzaju rozważania mają czysto teoretyczny charakter – dodał.

Piątkowy „Super Express” opublikował sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster, z którego wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, większość sejmową potrzebną do rządzenia uzyskałyby PiS i Konfederacja.

Jarosław Kaczyński pytany w piątek w Sejmie przez dziennikarzy, czy możliwa byłaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji odparł: „No byłoby bardzo trudno”.

– Proszę państwa, mówienie w tej chwili o wyborach parlamentarnych, które przecież nie są w tej chwili planowane, no to jest po prostu bujanie w obłokach – zwrócił uwagę.

Szef PiS wskazał, że najpierw odbędą się wybory prezydenckie. – A po wyborach prezydenckich będzie można się zastanowić, co się dzieje, będzie działo dalej. W tej chwili tego rodzaju rozważania mają czysto teoretyczny charakter – zaznaczył Kaczyński.

Na uwagę, że wyniki sondażu pokazują nastroje społeczne przed wyborami prezydenckimi, szef PiS powiedział: „To pokazuje, że na pewno polskie społeczeństwo jest tak, jak zresztą wiele innych na świecie, w tej chwili przechyla się ku prawicy, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Ale prawica to jest pojęcie odnoszące się do bardzo szerokiego spektrum różnych poglądów”.

– Ale jeżeli chodzi o mnie, bo tu mówię we własnym imieniu, ja niektóre poglądy Konfederacji podzielam, ale z kolei niektórych, tych darwinistycznych, no radykalnie nie podzielam – dodał Kaczyński.

Zgodnie z wynikami badania zrealizowany przez Instytut Badań Pollster, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32,35 proc. ankietowanych, a na PiS – 31,76 proc. Na trzeciej pozycji z 18,08 proc. głosów znajduje się Konfederacja. Trzecia Droga (PSL-Polska 2050) uzyskałaby 8,06 proc., Nowa Lewica Wiosna-SLD – 5,02 proc., a partia Razem 3,48 proc.

Gdyby ten wynik przełożył się na wybory, to – zdaniem „Super Expressu” – wszystko wskazuje na to, że partia Jarosława Kaczyńskiego rządziłaby z ugrupowaniem Sławomira Mentzena.