Mentzen zabrał głos po wynikach exit poll. Lider Konfederacji ma nadzieję na „korektę kursu UE”

Lider Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość podziękował wyborcom. Według wyników Exit Poll Konfederacja uzyskała 11,9 procent głosów i prawo do obsadzenia sześciu mandatów w Parlamencie Europejskim.

– Ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy to tylko exit poll. Ale nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to istnieje spora szansa, że tym razem nam się udało. Uzyskaliśmy zdecydowanie najwyższy wynik w historii naszego środowiska, staliśmy się trzecią siłą polityczną w Polsce! – napisał Mentzen w poście opublikowanym bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych w serwisie Meta.

– Ten sukces to zasługa wielu ludzi. Przede wszystkim dziękuję naszym wyborcom za to, że nam zaufaliście. Uwierzyliście, że warto iść do lokalu wyborczego i oddać na nas głos. Uwierzyliście, że to nasi kandydaci będą najlepiej reprezentować was w Europarlamencie, będą najlepiej pilnować tam polskiego interesu.

Z kolei w swoim wystąpieniu telewizyjnym lider Konfederacji podziękował kandydatom, działaczom i wolontariuszom, którzy ciężko pracowali w trakcie euro-kampanii.

– Mam nadzieję, że również dzięki naszym europosłom, w tej kadencji europarlamentu dojdzie do korekty kursu UE. Uda się wprowadzić duże zmiany w Zielonym ładzie, zablokować zmiany traktatów czy nowe unijne podatki – napisał Mentzen. – W całej Europie ludzie zaczynają coraz lepiej dostrzegać kierunek, w którym zmierza UE, są coraz bardziej świadomi wpływu ideologii, która opanowała Brukselę na swoje życie, coraz lepiej dostrzegają to, że Unia Europejska zamienia się w skansen, Europa traci swoją dawną świetność, mierzy się z wielkimi problemami, takimi jak spadek konkurencyjności, nielegalna imigracja czy zagrożenie wojną, a wszystkie recepty UE niestety nie rozwiązują problemów, tylko je pogłębiają.