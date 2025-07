To była egzekucja. Polski profesor zamordowany w Grecji. Szokujące sceny rozegrały się w biały dzień

- Reklama -

Nie żyje 43-letni Przemysław Jeziorski, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Został zastrzelony na przedmieściach Aten, w miejscowości Agia Paraskevi. Tamtejsze media piszą o „egzekucji”.

Szokujące sceny rozegrały się w biały dzień – około godziny 16. Zamaskowany sprawca podszedł na ulicy do polskiego profesora i oddał pięć strzałów. Dosłownie podziurawił szyję i klatkę piersiową.

Po dokonaniu zbrodni sprawca przywrócił do ustawień fabrycznych telefon 43-letniego Polaka i jak gdyby nigdy nic oddalił się z miejsca zdarzenia. Wciąż nie został złapany. Świadkowie opisali napastnika jako wysokiego, wysportowanego, ubranego na czarno mężczyznę.

Greckie media określają to zdarzenie mianem „egzekucji”. Wszystko nagrały kamery monitoringu. Z nieoficjalnych przecieków wynika, że na nagraniach widać, jak polski profesor czekał na kogoś na ulicy, gdy nagle podszedł do niego zamaskowany napastnik i oddał strzały.

Spekuluje się, że chodzi o jakiś osobisty konflikt. To, co wiadomo oficjalnie, to fakt, że 43-latek przyleciał do Grecji 27 czerwca 2025 roku i wynajął mieszkanie przez platformę Airbnb w ateńskiej dzielnicy Kolonaki. Celem wizyty było spotkanie z dziećmi oraz załatwienie spraw związanych z rozwodem. Mężczyzna nie był wcześniej notowany przez grecką policję.

Śmierć profesora Jeziorskiego wywołała głębokie poruszenie w polskim środowisku naukowym. „Długo nie mogłem w to uwierzyć. Przemysław Jeziorski, polski profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, oddany ojciec i ceniony naukowiec został brutalnie zamordowany w Grecji. Całe środowisko akademickie jest w głębokiej żałobie” – napisał dr Maciej Kawecki.

Very sad to hear of the premature passing of Przemyslaw Jeziorski who made important contributions to the analysis of several markets including mobile money in Africa, sponsored search advertising, radio broadcasting, car insurance, and breast cancer prevention. pic.twitter.com/mMRWPGqY04

