Dziambor znów bez mandatu. Mariaż z Trzecią Drogą bez sukcesu

Polityczny mariaż z Trzecią Drogą dla Artura Dziambora nie zakończył się sukcesem. Były poseł Konfederacji znów nie uzyskał mandatu – tym razem startując do sejmiku województwa pomorskiego.

Dziambor, po tym gdy rozstał się z Konfederacją, w wyborach do Sejmu w październiku 2023 roku startował z ostatniego miejsca na listach Trzeciej Drogi w Gdyni.

Uzyskał wówczas ponad 9 tys. głosów, ale to nie wystarczyło, by zostać posłem. Był to trzeci wynik na listach Trzeciej Drogi, a ta zgarnęła z Gdyni i okolic dwa mandaty. Dziambor mógł mówić o podwójnym „pechu”. Nie dość, że miał pierwszy „niebiorący” mandat na liście TD, to na dodatek całe ugrupowanie miało pierwszy „niebiorący” mandat w okręgu.

W ostatnich wyborach samorządowych Dziambor znów wystartował z ostatniego miejsca na listach Trzeciej Drogi – do sejmiku województwa pomorskiego. I znów zabrakło niewiele, by mandat uzyskać.

Na Dziambora, oficjalnie niepopieranego przez żadną partię polityczną, głos oddało 7 326 wyborców, co było drugim najlepszym wynikiem na listach Trzeciej Drogi w Gdyni i okolicach. Nie wystarczyło do objęcia mandatu. O 322 głosy więcej zgromadził kandydat z miejsca 1., popierany przez Polskę 2050 Szymon Redlin i to on będzie radnym w sejmiku. Był to jedyny mandat dla Trzeciej Drogi z tego okręgu.

W całym województwie pomorskim zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, która zgarnęła 20 mandatów i może liczyć na samodzielne rządy w sejmiku. 10 mandatów przypadło Prawu i Sprawiedliwości, a 3 Trzeciej Drodze. Pozostałe ugrupowania nie zdobyły choćby jednego mandatu.

